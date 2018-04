Oedt zurück an der Spitze, weil Wallern 0:6 verlor

STADL-PAURA. Nur eine Woche lang lag Wallern an der Tabellenspitze der OÖ-Liga – gestern wurde die Mannschaft von Trainer Max Babler vom FC Wels beim 0:6 unsanft vom Thron gestoßen.

Schon nach sieben Minuten stand es 0:2, alle sechs Tore der Welser bereitete Kapitän Alexander Bauer vor.

Auch Oedt lag früh zurück. Der zuletzt vereinslose Innenverteidiger Ahmet Trejic erzielte Gmundens 1:0, Radovan Vujanovic drehte mit zwei Treffern die Partie zum 2:1-Sieg, durch den Oedt sich die Tabellenführung zurückholte.

In der Regionalliga steht St. Florian nach dem 0:6 gegen Gleisdorf als Absteiger fest und muss nach 18 Saisonen wieder in die OÖ-Liga.

Heute kehrt Mario Petter mit Vorwärts Steyr an die alte Wirkungsstätte zurück (15 Uhr): Mit Stadl-Paura marschierte der Torjäger von der Landesliga bis in die Regionalliga durch und erzielte in viereinhalb Saisonen 124 Treffer. Mit Vorwärts Steyr will er nun in die neue 2. Liga. 200 Kilometer legt Petter, der in Bad Ischl arbeitet, für jedes Vorwärts-Training zurück. Petter: "Ich fühle mich in Steyr irrsinnig wohl."

