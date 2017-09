Oedt kann heute Liga-Geschichte schreiben

LINZ. Nach sieben Partien ohne Punkteverlust kann Tabellenführer Oedt heute (16 Uhr) bereits am achten Spieltag gegen Regionalliga-Absteiger Grieskirchen in der Fußball-OÖ-Liga Geschichte schreiben.

Vujanovic und Mayrleb Bild: Lui

Es ist nämlich noch nie einem Team in der höchsten Liga des Bundeslandes gelungen, die ersten acht Spiele zu gewinnen. Den bisher besten OÖ-Liga-Saisonstart legte Stadl-Paura in der Saison 2014/2015 hin. Damals konnte der jetzige Drittligist die ersten sieben Spiele gewinnen, in der achten Runde gab es mit dem 1:1 gegen SC Marchtrenk aber den ersten Punkteverlust. Kurios: Christian Mayrleb war damals Stadl-Paura-Coach – mittlerweile steht er in Oedt an der Seitenlinie. Der 45-Jährige könnte also seinen eigens aufgestellten Rekord heute überbieten.

In der Erfolgsspur bleiben will Bad Ischl daheim gegen Weißkirchen: Unter Neo-Trainer Andrzej Jaschinski hat das Team aus der Kaiserstadt noch kein Spiel verloren. Unter Druck steht dafür Trainer Harald Gschnaidtner bei ASK St. Valentin. Nach drei Niederlagen in Folge gastiert der Aufsteiger in Micheldorf. (rawa)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema