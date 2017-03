OÖ-Regionalligisten proben den Ernstfall

LINZ. In einer Woche starten die sechs OÖ-Drittligisten in die Frühjahrssaison der Fußball-Regionalliga. An diesem Wochenende wird noch einmal fleißig getestet und probiert.

Vorwärts Steyr trifft zum Frühjahrsstart auf Gurten. Bild: Moser

„Wir sind schon heiß. Heute werden wahrscheinlich schon jene Spieler anfangen, die auch in der kommenden Woche in der Meisterschaft gegen Gurten starten dürfen“, sagt Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner vor der heutigen General-Probe gegen OÖ-Ligist Gmunden. Lediglich Michael Halbartschlager, Mirsad Sulejmanovic und Radek Gulajev fallen beim Probe-Galopp verletzungsbedingt aus - das Trio soll bis zum Start in einer Woche aber wieder fit sein. Einen Vertrauensbeweis gab es für Trainer Scheiblehner schon vor dem Auftakt: Sein Vertrag wurde bis 2200 verlängert. „Wir haben all die Zeit gemeinsam schon perfekt harmoniert und wir haben es gemeinsam erwarten können, dass es auch sportlich läuft", sagt Präsident Reinhard Schlager.

Während die Vorwärts-Kicker heute ihren letzten Test vor dem Ernstfall absolvieren, sind fünf andere OÖ-Drittligisten erst am morgigen Samstag im Einsatz: Bis auf Gurten (daheim gegen Regionalliga-West-Klub Anif) spielen alle Teams gegen OÖ-Liga-Vereine: SPG FC Pasching/LASK Juniors trifft auf Wallern (OÖL), Stadl-Paura testet gegen Perg, St. Florian empfängt Edelweiß und Grieskirchen tritt gegen FC Wels an.

Pünktlich zum Frühjahrsstart wurde auch Grieskirchens Top-Torjäger Daniel Lindorfer wieder fit. Auf den Schultern des 31-jährigen Routiniers ruhen die Hoffnungen des Tabellen-Vorletzten im Abstiegskampf. Der Stürmer soll morgen im Test gegen FC Wels nach sieben Monaten ohne Fußball wieder erste Spielpraxis sammeln. „Er wird uns sicher weiterhelfen“, sagt Sportchef Ronald Scharschinger.

Das Testspielprogramm am Wochenende:

Freitag, 18.30 Uhr:

SV Gmundner Milch (OÖL) - Vorwärts Steyr

Samstag, 10 Uhr: SPG FC Pasching/LASK Juniors - SV Zaunergroup Wallern (OÖL); 13 Uhr: DSG Union HABAU Perg (OÖL) - ATSV Stadl-Paura, St. Florian - Union Edelweiß (OÖL); 14 Uhr: Gurten - Anif (RLW); 15 Uhr: Wels FC (OÖL) - SV Pöttinger Grieskirchen

