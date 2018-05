OÖ-Liga: Zieht Hertha heute mit Oedt gleich?

WELS. Wer ist die Nummer eins in der Fußball-OÖ-Liga? Diese Frage wird beim heutigen großen Schlagerspiel zwischen WSC/Hertha und Oedt (19 Uhr) in Wels beantwortet.

Jubeln die Welser heute wieder? Bild: Foto Lui

Die Welser sind aktuell der erste Verfolger von Oedt und liegen als Zweitplatzierte sogar auf einem fixen Aufstiegsplatz. Im Gegensatz zu Oedt hat sich Wels auch bereits für den Aufstieg in die Regionalliga deklariert. Oedt-Manager Stefan Reiter tut das nicht. "Bezüglich Regionalliga ist bei uns alles unverändert. Für uns zählt nur eines – und das ist der Meistertitel in der OÖ-Liga." Diesem heute einen Schritt näher zu kommen, wird in Wels sicher nicht einfach. Reiter: "WSC/Hertha hat mit Sicherheit einen gleich starken Kader wie wir. Sie haben ihre Stärke ja nicht nur zuletzt beim 7:0 in Micheldorf gezeigt. Aber auch bei uns zeigt die Kurve unter Neo-Trainer Herbert Panholzer klar nach oben." Der Tabellendritte Wallern empfängt um 19.30 Uhr Micheldorf.

Beim ASK St. Valentin ist eine Schlüssel-Entscheidung gefallen: Trainer Harry Gschnaidtner verlässt den Klub mit Saisonende.

Der LASK vor dem Aufstieg

In der Regionalliga könnten die LASK Juniors mit einem Sieg über die Sturm Graz Amateure heute fix ihr Ticket für die zweite Liga lösen. Sollte es beim "Nein" für die Lizenz für Allerheiligen bleiben, sind die Linzer bereits jetzt fix durch.

