OÖ-Liga: Vöcklamarkt hat freie Bahn – aber im Abstiegskampf wird es hitzig

LINZ. Am Wochenende startet die höchste Amateur-Liga des Bundeslandes in das Frühjahr.

Vöcklamarkt (re.) geht als Tabellenführer in die OÖ-Liga-Frühjahrssaison. Bild: (Lui 2)

Mit einem Neun-Punkte-Vorsprung startet Winterkönig Vöcklamarkt am morgigen Freitag daheim gegen Bad Schallerbach (19 Uhr) in die Frühjahrssaison der Fußball-OÖ-Liga. Dass irgendeine andere Mannschaft dem Tabellenführer den Meistertitel in der höchsten Amateurliga des Bundeslandes in der zweiten Saisonhälfte noch strittig machen kann – daran glaubt bereits vor dem Start keiner mehr.

"Wir wissen unsere Lage realistisch einzuschätzen. Der zweite Platz wäre für uns schon eine Sensation", sagt Andreas Gahleitner, Trainer vom ersten Vöcklamarkt-Verfolger Donau Linz. Auch Andreas Hofmann, Sportchef von Liga-Krösus Oedt ist sich sicher: "Vöcklamarkt wird sicher nicht mehr so dominant wie im Herbst auftreten. Aber sie sind bereits durch." Mit seinem Team verfolgt er andere Ziele: "Wir wollen die beste Frühjahrsmannschaft sein und den Landescup gewinnen."

Der Titelfavorit aus dem Hausruckviertel will von einer gefallenen Titel-Entscheidung hingegen noch gar nichts wissen. "Es wäre das Dümmste von uns, wenn wir glauben, dass es von alleine so gut weiterläuft. Die Leistungsdichte in unserer Liga ist über den Winter sicher noch enger geworden", sagt Vöcklamarkt-Trainer Jürgen Schatas.

Wie viele Teams müssen runter?

Während im Titel-Rennen Vöcklamarkt freie Bahn hat, wird es im Kampf um den Klassenerhalt doppelt spannend: Zusätzliche Brisanz brachte die gestrige Ankündigung in den OÖN, wonach bei den Regionalliga-Klubs sehr wohl weiterhin überlegt wird, am Saisonende freiwillig abzusteigen. Eigentlich haben die sechs OÖ-Drittligisten im Winter bei einer Sitzung beim OÖ-Fußballverband signalisiert, auf den laut Statuten möglichen freiwilligen Abstieg aus der Regionalliga zu verzichten – in der Realität könnte sich das bis Sommer aber ändern. Eines ist klar: Je mehr Drittligisten am Saisonende in die OÖ-Liga absteigen müssen oder wollen, desto größere Auswirkungen hat das auch auf die Absteiger in den unteren Ligen.

Weshalb die abstiegsbedrohten OÖ-Liga-Teams schon jetzt mit mehr als nur zwei Absteigern rechnen. "Auf der sicheren Seite ist man, wenn man Elfter oder Zwölfter wird. Das ist auch unser Ziel", sagt WSC/Hertha-Wels-Sportchef Andreas Steininger.

Seine Mannschaft liegt nach dem Herbst mit nur neun Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Welser haben sich in der Winterpause mit Neo-Trainer Stephan Kuranda und den Ex-Profis Haris Bukva, Simon Abraham oder Florian Krennmayr aber prominent verstärkt. Dass sie schleunigst von den Abstiegsrängen weg wollen, zeigten sie in der Vorbereitung: Coach Kuranda begann bereits am 1. Dezember mit dem Training. In acht Testspielen gab es sechs Siege und zwei Remis. Das OÖ-Liga-Schlusslicht aus St. Martin sieht freiwilligen Absteigern aus der dritten Liga gelassen entgegen. Trainer Josef Ganser: "Wir müssen zuerst einmal schauen, dass wir selber da hinten rauskommen."



Das sagt OÖFV-Präsident Götschhofer zum "NichtAbstiegsPakt" in der Regionalliga



Der OÖN-Bericht, wonach der "Nichtabstiegspakt" der OÖ-Regionalligisten wohl nicht bis zum Sommer hält, schlug auch auf Fußballverbands-Ebene hohe Wellen. Bereits in der gestrigen Ausgabe ließ Stadl-Paura-Sportchef Johann Stöttinger zum angeblich in einer Sitzung mit dem OÖ-Fußballverband vereinbarten "Gentlemen’s Agreement" aufhorchen: "Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, wie sich bei uns bis Juni die wirtschaftliche Lage entwickelt."

Jetzt meldete sich auch Gerhard Götschhofer, Präsident des OÖ-Fußballverbands, zu Wort: "Ich wollte bei dieser Sitzung die Zusicherung der OÖ-Klubs, dass keiner freiwillig absteigt. Mich wundert es aber nicht, dass es der erste Verein schon wieder revidiert", sagt der 58-Jährige.

Trotzdem ist der Verbandsboss etwas irritiert: "Auch der Verband hat den Drittligisten Zusagen gemacht, zu denen er steht. Es wäre schade, wenn sich von den Regionalligisten jetzt jemand nicht daran hält."

Denn eines ist für Götschhofer auch klar: "Wir wollten mit diesem ,Gentlemen’s Agreement‘ auch das Unterhaus vor einem möglichen Abstiegschaos im Sommer schützen. Wie es aussieht, werden wir es aber nicht verhindern können." Nachsatz: "Auf den Verband braucht sich im Sommer keiner ausreden. Wir haben alles unternommen, was uns möglich war." (rawa)





