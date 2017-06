OÖ-Liga-Transfers Weißkirchen holt Duo aus Grieskirchen

LINZ. Das Feilschen ist eröffnet: Scharschinger und Neuböck wechseln zu den "Zebras".

Daniel Lindorfer geht zu OÖ-Ligist Wallern. Bild: Lui

Kaum haben sich die OÖ-Liga-Vereine in die Sommerpause verabschiedet, dreht sich das Transfer-Karussel richtig flott.

Weißkirchen zog im Wechsel-Feilschen gleich zwei namhafte Neuzugänge an Land: Ralph Scharschinger und Felix Neuböck von Regionalliga-Absteiger Grieskirchen werden das Olzinger-Team in der kommenden Saison verstärken. Außerdem kommt Martin Hegedüs von Bad Schallerbach retour. Grieskirchen-Torjäger Daniel Lindorfer hat ebenfalls einen neuen Verein in der OÖ-Liga gefunden, geht zu Wallern.

Abgänge wird es auch in Gmunden geben: Franjo Dramac wird ab Sommer für Liga-Rivale WSC/Hertha stürmen, die Youngsters Simon Gasperlmair (zu Vorwärts Steyr) und Fabian Altmanninger (Anif) schaffen den Sprung in die dritte Liga.

Den umgekehrten Weg macht Gurtens Nikolaus Zweimüller: Er verstärkt Landesliga-West-Meister Andorf. (rawa)

