OÖ-Liga: Oedt will Platz eins zurück

LINZ. Wallern zog am Donnerstag mit einem 2:1-Erfolg gegen Perg an OÖ-Liga-Spitzenreiter Oedt vorbei – heute (16.30 Uhr) will sich das Team von Trainer Christian Mayrleb daheim gegen Schlusslicht Andorf die Tabellenführung wieder zurückholen.

Die Innviertler liegen Oedt: Beim Hinspiel führten die Trauner zur Pause bereits 4:0, siegten schlussendlich 4:1.

In den Landesligen kommt es heute zu zwei Trainer-Premieren: Harald Aitzetmüller feiert in der Landesliga West sein Debüt als Vorchdorf-Coach beim SK Schärding, Walter Lehner steht im Osten bei Freistadt (gegen Rohrbach) nach dem Rauswurf von Georg Pröll in der Coaching-Zone.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema