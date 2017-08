OÖ-Liga: Neue Besen kehren gut

LINZ. Am vergangenen Wochenende wurde die neue Saison in der Fußball-OÖ-Liga eröffnet – heute (ab 19 Uhr) geht es mit sechs Spielen in der zweiten Runde gleich weiter.

Symbolbild Bild: colourbox.com

Zum Auftakt zeigte sich: Die neuen Besen kehren besonders gut. Insgesamt kamen am ersten Spieltag 67 Sommer-Transfers zum Einsatz. Kurios: Jene Teams, die in der Vorbereitungszeit die meisten Neuzugänge integrierten, starteten am besten. Bei Oedts 5:0-Auftaktsieg gegen Bad Ischl gaben fünf Kicker ihr Debüt im Trikot der Linzer, bei Gmundens 4:1 in Andorf und Grieskirchens OÖ-Liga-Rückkehr daheim gegen Perg (2:1) waren es sogar sechs beziehungsweise sieben.

Den größten Umbruch gab es beim FC Wels: Zehn neue Spieler kamen gegen Edelweiß Linz (3:2) zum Einsatz – Micheldorf, der heutige Gegner des Teams aus der Messestadt, vertraut hingegen auf das Vorjahres-Team, holte mit Kristijan Ascic nur einen Neuen. Auf eine Top-Verpflichtung muss Wallern-Coach Thomas Sageder heute wohl gegen Donau Linz verzichten: Daniel Lindorfer ist angeschlagen. "Aber wir haben in dieser Saison endlich die Möglichkeit, Ausfälle wegzustecken, sind breiter aufgestellt", sagt der Coach der Trattnachtaler. (rawa)

