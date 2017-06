OÖ-Liga: Drei Klubs sind gerettet

LINZ. Der Abstiegskampf in der Fußball-OÖ-Liga wird erst am letzten Spieltag dieser Saison entschieden.

Der Vorletzte Bad Schallerbach ist nach dem gestrigen 1:1 in Weißkirchen weiter zwei Punkte hinter dem Vierzehnten St. Marienkirchen (2:2 gegen Donau Linz). Gerettet sind hingegen neben Weißkirchen auch Neuhofen/Ried (2:2 gegen Gmunden) und Perg nach einem 2:1 gegen Micheldorf. Bad Ischl könnte heute mit einem Punkt gegen den FC Wels das Abstiegsgespenst ebenfalls vertreiben.

In der Regionalliga wurde gestern im Rahmen des OÖ-Derbys gegen Stadl-Paura (2:0) der neue Stadionname von Vorwärts Steyr verlost. Mehr als 70 Firmen erwarben Lose um je 500 Euro – ein Sponsor durfte sich besonders freuen: In der nächsten Spielzeit kickt das Vorwärts-Team nämlich in der "Life Radio"-Arena. Außerdem: Ex-Präsident Jörg Rigger kehrt wieder als Sponsor zur Vorwärts zurück.

