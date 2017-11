OÖ-Liga Der Weltenbummler ist wieder daheim

Ingo Enzenberger war 2007 im U20-WM-Halbfinale und arbeitete für Manchester United

Enzenberger im Gmunden-Trikot (li.) und bei der U20-WM. (Hörm, Gepa) Bild:

In der 72. Minute holte Gmundens Ingo Enzenberger akrobatisch zum Fallrückzieher aus – und machte gegen den FC Wels den sensationellen 2:2-Ausgleich. Ein Weltklasse-Tor, bei dem der mittlerweile 30-Jährige wieder einmal sein großes Talent aufblitzen ließ.

Die Karriere Enzenbergers begann nämlich verheißungsvoll: Vor zehn Jahren schrieb Österreichs U20-Nationalelf mit Platz vier bei der WM in Kanada Geschichte. Neben Top-Stars wie Arturo Vidal, Alexis Sanchez oder Sergio Agüero nahm auch der Gmunden-Kicker mit Österreichs "Goldener Generation" am Turnier teil.

"Es war eine klasse Erfahrung." Warum es für ihn mit dem großen Durchbruch nicht klappte? "Diese Frage begleitet mich seit Jahren. Ehrlicherweise muss man sagen, dass ich nicht das Talent hatte wie andere. Außerdem hatte ich auch andere Interessen."

Wie das Studium der Sportwissenschaften, das er mit dem Master abschloss. Derzeit nimmt der Weltenbummler – der sogar in der Sponsoring- und Medienabteilung von Manchester United gearbeitet hat – sein Doktoratsstudium sowie eine Ausbildung für Traditionelle Chinesische Medizin in Angriff. Erfahrungen, die er an seine Mitspieler in Gmunden weitergibt. Mit Erfolg!

