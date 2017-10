OÖ-Liga: Bei Derbysieg winkt freies Wochenende

LINZ. Sie haben beide 16 Punkte auf dem Konto und auch die gleiche Tordifferenz – vor dem heutigen kleinen Linzer Derby in der Fußball-OÖ-Liga zwischen Donau Linz und Edelweiß Linz (Linz-AG-Arena, 19 Uhr) ist die Ausgangsposition völlig offen.

Derbytime in Linz Bild: Mewa

"Es ist komplett ausgeglichen. Kleinigkeiten werden das Spiel entscheiden", sagt Donau-Trainer Andreas Gahleitner. Der 35-Jährige spornt seine Mannschaft mit einem besonderen Zuckerl an: "Bei einem Derbysieg gibt es ein trainingsfreies Wochenende." Die Bilanz spricht gegen Donau: In den bisherigen zwölf Derbys in der OÖ-Liga konnten nur zwei gewonnen werden, Edelweiß fuhr sechs Siege ein. Auf der eigenen Anlage gewannen die Blau-Gelben gegen das Stumpf-Team generell noch nie. Im Lokal-Duell müssen beide Vereine Ausfälle verkraften: Bei den Hausherren sind Kapitän Nenad Vidackovic und Thomas Schaffelner angeschlagen, Edelweiß muss auf die gesperrten Klaus Schützeneder und Ivica Jurinovic verzichten.

Das zweite Spitzenspiel der höchsten Liga des Bundeslandes steigt heute in Wallern: Der Dritte empfängt Tabellenführer Oedt. "Wir wollen daheim ungeschlagen bleiben, trauen es uns zu, Oedt zu ärgern", sagt Wallern-Sportchef Albert Huspek. Aber auch der Leader gab in der Fremde in vier Partien noch keinen Punkt ab. Bitter: Wallerns Michael Lebersorg fällt mit einem im Training zugezogenen Kreuzbandriss aus.

