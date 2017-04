OÖ-Liga 400 Spiele in Grün-Weiß: Micheldorfs Totti

MICHELDORF. Mathias Roidinger kickt seit 1990 fast durchgehend beim Verein aus dem Kremstal.

Micheldorfs Roidinger Bild: Moser

Sein muskulöser, austrainierter Körper wirkt wie eine Botschaft. Als Hinweis, dass es noch nicht vorbei ist. Dass er weiter durchhält. Für seinen Verein.

Mathias Roidinger ist mit seinen 35 Jahren immer noch das Um und Auf im Spiel von OÖ-Ligist Micheldorf. Am vergangenen Wochenende wurde er vor dem 1:0-Erfolg gegen St. Martin/M. sogar für sein 400. Spiel (Anm.: das 1:1 eine Woche zuvor in Gmunden) im Trikot der Grün-Weißen geehrt. Seit 1990 ist der Micheldorf-Kapitän bereits beim Verein – im Kremstal wird "Nussi" sogar schon mit AS-Roma-Legende Francesco Totti verglichen. Einziger Unterschied: Während Totti kein einziges Mal in seiner Karriere den Klub wechselte, war Roidinger lediglich zweieinhalb Jahre – 2005 bei Schwanenstadt und zwischen 2008 und 2010 beim FC Wels – nicht bei seinem Heimatverein aktiv. Sportlich erlebt der Angreifer in dieser Saison seinen x-ten Frühling. Elf Tore gelangen ihm bereits in der Liga – das Team von Trainer Almir Memic liegt trotz Mini-Budget auf dem sensationellen sechsten Platz. Roidinger: "Die Mischung stimmt bei uns. Dank unseres Trainers sind wir zudem körperlich in Top-Verfassung."

Auch der "Kremstal-Bomber" fühlt sich noch gut, will, solange es möglich ist, weiterkicken. "Totti spielt mit seinen 40 Jahren ja auch noch immer", schmunzelt Roidinger.

