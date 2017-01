OÖ-Hallencup live

TRAUN. OÖ-Hallencup: Die siebente Turnierauflage wird heute mit der Gruppe Ost gestartet. nachrichten.at berichtet per Liveticker.

Zahlreiche Ex-Profis wie Weißkirchens Freudenthaler (li.) sind heute am ersten Turniertag in Traun im Einsatz. Bild: Lui

Sie spielten bereits in den größten Stadien Österreichs und verdienten sich ihr Geld als Fußball-Profis – heute (ab 17 Uhr, live auf nachrichten.at) werden die zahlreichen Zuseher in der Trauner HAKA-Arena beim von den OÖNachrichten präsentierten OÖ Auto Günther Hallencup einige bekannte Gesichter bestaunen können.

Bei der siebenten Auflage des Banden-Klassikers geben sich prominente Namen den Kick. Schon beim Startschuss mit der Gruppe Ost wird klar: So stark besetzt war das Turnier schon lange nicht mehr. Die 16 OÖ-Ligisten nehmen den Hallencup ernster denn je. Alleine heute sind Kicker im Parkett-Einsatz, die auf dem Feld in ihrer bisherigen Karriere auf mehr als 1400 Spiele in den beiden höchsten Ligen Österreichs sowie über 2100 Drittliga-Partien absolvierten.

Verletzungsangst aufgrund der vielen Zweikämpfe in der Halle gehört der Vergangenheit an. "Alle, die fit sind, werden dabei sein", sagt Oedt-Sportchef Andreas Hofmann. Sogar der 37-jährige Kapitän Nenad Jovanovic oder Neuzugang Mario Reiter werden nicht geschont. Hofmann: "Mario spielt liebend gerne Tennis. Warum soll er dann nicht Hallenfußball spielen können?" Sein Team stellt den routiniertesten Hallenkader: Oedts heutige Kicker haben 691 Bundesligapartien und 315 Matches in Regionalligen in den Beinen. Gefolgt von Weißkirchen (467 Bundesligaeinsätze/230 Regionalligaspiele) und WSC/Hertha Wels (143/661). Die auserwählten Banden-Zauberer von Titelverteidiger Donau Linz kommen hingegen lediglich auf 129 Drittligaspiele. "Dafür sind wir eine eingespielte Hallenmannschaft. Das haben wir in den vergangenen Jahren bewiesen", sagt Donau-Trainer Andreas Gahleitner.

Auftakt in der Gruppe Ost: mit Donau Linz, FC Wels, WSC/Hertha, Oedt, St. Martin, Perg, Edelweiß Linz, Weißkirchen

Die heutigen Spiele



Donau Linz - St. Martin/M.

Union Perg - Edelweiß Linz

Union Weißkirchen - FC Wels

WSC/Hertha Wels - ASKÖ Oedt

Edelweiß Linz - Donau Linz

St. Martin/M. - Union Perg

ASKÖ Oedt - Union Weißkirchen

FC Wels - WSC/Hertha Wels

Union Weißkirchen - Edelweiß Linz

Donau Linz - Union Perg

St. Martin/M. - WSC/Hertha Wels

FC Wels - ASKÖ Oedt

Edelweiß Linz - St. Martin/M.

WSC/Hertha Wels - Union Weißkirchen

ASKÖ Oedt - DONAU Linz

FC Wels - St. Martin/M.

Union Perg - FC Wels

WSC/Hertha Wels - Union Perg

Edelweiß Linz - WSC/Hertha Wels

Union Weißkirchen - Donau Linz

St. Martin/M. - ASKÖ Oedt

Edelweiß Linz - FC Wels

Donau Linz - FC Wels

Union Perg - ASKÖ Oedt

Union Weißkirchen - Union Perg

St. Martin/M. - Union Weißkirchen

ASKÖ Oedt - Edelweiß Linz

Donau Linz - WSC/Hertha Wels



Die bekanntesten Kicker beim heutigen Turnierauftakt

Union Weißkirchen: Der gebürtige Steirer Wolfgang Klapf wurde zwei Mal Meister in der Ersten Liga und zerriss in der Bundesliga seine Fußballschuhe für den LASK und Wiener Neustadt – heute wird er bei den Zebras mit den ehemaligen LASK-Kickern Benjamin Freudenthaler und Lukas Kragl in Traun antreten.

Sportunion St. Martin/M.: Die Mühlviertler bauen auf die technischen Fähigkeiten der bulgarischen Zaubermaus Svetozar Nikolov, der es für Blau-Weiß Linz auf 57 Profi-Spiele brachte.

Askö Oedt: Der 37-jährige Kapitän Nenad Jovanovic kommt auf insgesamt 386 Spiele in den höchsten beiden Ligen Österreichs für Leoben, Red Bull Juniors und Wolfsberg. Fast so viele hat auch Neo-Klubkollege Mario Reiter (242) in den Beinen.

WSC/Hertha Wels: Andreas Michl im Tor und die Ex-Blau-Weißen Florian Krennmayr und Simon Abraham sowie die Unterhaus-Torjäger Robert Lenz oder Rudi Durkovic auf dem Parkett. Die Welser sind ein geheimer Turnierfavorit.

