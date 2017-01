OÖ-Hallencup: Oedt siegte in der Gruppe Ost

TRAUN. Am Freitag ging beim OÖ Auto Günther Hallencup der erste Turnier-Tag in der Gruppe Ost über die Bühne. Oedt, WSC/Hertha Wels, Donau Linz und Perg qualifizierten sich für die Finalrunde am Sonntag.

Zahlreiche Ex-Profis wie Weißkirchens Freudenthaler (li.) sind heute am ersten Turniertag in Traun im Einsatz. Bild: Lui

Askö Oedt, der Krösus der viert-höchsten Spielklasse, präsentierte sich in der Gruppe Ost vor den Augen von Klub-Boss Franz Grad in bestechender Parkett-Form: Unter Neo-Trainer Christan Mayrleb holte Oedt stolze 17 Punkte in sieben Begegnungen, es setzte keine einzige Niederlage.

Insgesamt fielen am gestrigen ersten Turniertag 79 Tore. Neben Oedt setzten sich aus dem Osten auch WSC/Hertha Wels, Donau Linz und Perg durch. Nicht gut verlief der erste Auftritt von Davorin Kablar als FC-Wels-Trainer. Sein Team schied als Gruppenletzter aus.

Am Samstag geht es beim OÖ-Hallencup (ab 14 Uhr) mit der Gruppe West um OÖ-Liga-Tabellenführer Vöcklamarkt weiter.

Endtabelle:

Verein Spiele Tordifferenz Punkte 1. Oedt 7 12:6 17 2. WSC/Hertha Wels 7 15:7 15 3. Donau Linz 7 9:7 10 4. Perg 7 9:9 9 5. St. Martin/M. 7 10:11 8 6. Edelweiß Linz 7 7:11 7 7. Weißkirchen 7 9:12 7 8. FC Wels 7 8:16 4

Alle Spiele der Gruppe Ost:

Donau Linz - St. Martin/M. 1:0

Tor: Hintersteiner (1.)

Union Perg - Edelweiß Linz 2:0

Tore: Hoislbauer (6.), Ströbitzer (7.)

Union Weißkirchen - FC Wels 2:1

Tore: Freudenthaler (3., 6.); Scharsching (7.)

WSC/Hertha Wels - ASKÖ Oedt 2:2

Tore: Lenz (3.), Abraham (9.); Reiter (1.), Mustecic (8.)

Edelweiß Linz - Donau Linz 1:2

Tore: Jurinovic (5.); Affenzeller (3.), Nuredini (10.)

St. Martin/M. - Union Perg 1:1

Tore: Schauberger (4.); Hoislbauer (7.)

ASKÖ Oedt - Union Weißkirchen 2:1

Tore: Reiter (6.), Kelmendi (7.); Freudenthaler (3.)

FC Wels - WSC/Hertha Wels 0:2

Tore: Rrahmani (7.), Madlmayr (10.)

Union Weißkirchen - Edelweiß Linz 1:2

Tore: Freudenthaler (8.); Paschl (4.), Bogdan (7.)

Donau Linz - Union Perg 1:2

Tore: Vidackovic (5.); Weinlandner (4.), Majdankic (10.)

St. Martin/M. - WSC/Hertha Wels 1:5

Tore: Skrgic (7.); Mayr (5.) Abraham (8.), Madlmayr (9.), Zhelili (10.), Durkovic (10.)

FC Wels - ASKÖ Oedt 1:3

Tore: Waltenberger (5.); Falkner (6.), Simunovic (7., 9.)

Edelweiß Linz - St. Martin/M. 0:2

Tore: Skrgic (5.), Mandir (7.)

WSC/Hertha Wels - Union Weißkirchen 2:1

Tore: Abraham (4., 5.); Brandstaetter (10.)

ASKÖ Oedt - Donau Linz 1:0

Tor: Kapl (8.)

Union Perg - FC Wels 1:2

Tore: Klammer (3.); Scharsching (5.), Kreuzer (7.)

Edelweiß Linz - WSC/Hertha Wels 1:1

Tore: Goryl (8.); Abraham (10.)

St. Martin/M. - ASKÖ Oedt 1:2

Tore: Skrgic (3.); Kelmendi (2.), Anitoiu (3.)

Donau Linz - FC Wels 2:2

Tore: Affenzeller (1.), Oberegger (4.); Bauer (3., 9.)

Union Weißkirchen - Union Perg 3:1

Tor: Freudenthaler (2.), Cacic (7.), Klapf (9.); Feckter (4.)

ASKÖ Oedt - Edelweiß Linz 2:1

Tore: Anitoiu (8., 10.); Goryl (7.)

FC Wels - St. Martin/M. 1:4

Tore: Bauer (10.); Skrgic (2., 5., 6.), Mitter (10.)

WSC/Hertha Wels - Union Perg 2:2

Tore: Lez (4.), Krennmayr (10.); Sabani (3.), Pretl (7.)

Weißkirchen - Donau Linz 0:3

Tore: Oberegger (3.), Vidackovic (9., 10.)

Edelweiß Linz - FC Wels 2:1

Tore: Dizdarevic (6.), Paschl (7.); Idrizi (10.)

Union Perg - Askö Oedt 0:0

St. Martin/M. - Weißkirchen 1:1

Tore: Skrgic (3.); Maric (8.)

Donau Linz - WSC/Hertha Wels 0:1

Tor: Lenz (8.)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 - 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema