OÖ-Hallencup: Neuhofen/Ried gewinnt Gruppe West

TRAUN. Am zweiten Turniertag beim OÖ Auto Günther Hallencup qualifizierten sich aus der Gruppe West Neuhofen/Ried-Amateure, Bad Schallerbach, Wallern und St. Marienkirchen für den Finaltag am morgigen Sonntag.

Heute steigt OÖ-Liga-Tabellenführer Vöcklamarkt in das Turnier in Traun ein. Bild: Foto Lui

Die acht Mannschaften, die es aus den Vorrunden-Gruppen Ost und West in den Finalbewerb des OÖ Auto Günther Hallencups geschafft haben, stehen fest: Nachdem sich bereits am Freitag mit Oedt, WSC/Hertha Wels, Titelverteidiger Donau Linz und Perg vier Klubs für den Finaltag am Sonntag (ab 14 Uhr) qualifiziert haben, zogen heute vier weitere nach. Aus dem Westen sind Neuhofen/Ried-Amateure, Bad Schallerbach, Wallern und St. Marienkirchen dabei.

Dass in der Halle eigene Gesetze gelten, bewies OÖ-Liga-Tabellenführer Vöcklamarkt. Auf dem grünen Rasen waren sie im Herbst eine Macht – auf Parkettboden schieden die Hausruckviertler aus.

nachrichten.at berichtet auch vom morgigen Finaltag live aus der Trauner HAKA-Arena.

(Die Ergebnisse und die Tabelle der Gruppe Ost).



Die Endtabelle Gruppe West:

Rang Verein Spiele Tordifferenz Punkte 1. Neuhofen/Ried 7 17:6 16 2. Bad Schallerbach 7 15:6 16 3. Wallern 7 12:7 13 4. St. Marienkirchen 7 17:17 10 5. Micheldorf 7 9:16 9 6. Vöcklamarkt 7 7:8 7 7. Gmunden 7 7:10 7 8. Bad Ischl 7 4:19 1

Die Spiele der Gruppe West:

UVB Vöcklamarkt - ASV St. Marienkirchen/P. 1:3

Tore: Karrer (7.); Bubalo (6.,10.), Dieplinger (10.)

GW Micheldorf - SV Bad Schallerbach 2:3

Tore: Javorovic (7.), Ch. Krusch (8.); Weinberger (1., 3.), St. Haslgruber (10.)

SV Gmunden - SV Wallern 0:1

Tor: E. Ibrahimovic (10.)

USV Neuhofen - SV Bad Ischl 4:0

Tore: Surdanovic (2.), Fürstaller (8.), Cirkic (9., 10.)

SV Bad Schallerbach - UVB Vöcklamarkt 0:0

ASV St. Marienkirchen/P.- GW Micheldorf 6:1

Tore: Bubalo (4.), Dieplinger (5., 5.), Peham (6., 7.), Vareskic (9.); Karic (3.)

SV Bad Ischl - SV Gmunden 0:2

Tore: F. Dramac (2.), Gasperlmair (2.)

SV Wallern - USV Neuhofen 2:1

Tore: Haidacher (2.), Gas (8.); Ammerer (4.)

SV Gmunden - SV Bad Schallerbach 0:2

Tore: Vidovic (5., 10.)

UVB Vöcklamarkt - GW Micheldorf 0:1

Tor: Karic (8.)

ASV St. Marienkirchen/P. - USV Neuhofen 0:3

Tore: Surdanovic (2., 3.), Radojicic (7.)

SV Wallern - SV Bad Ischl 3:1

Tore: Ph. Haslgruber (1.), E. Ibrahimovic (3.), Karlinger (4.); Marl (7.)

SV Bad Schallerbach - ASV St. Marienkirchen/P. 4:1

Tore: Vidovic (1., 6.), St. Haslgruber (4.), Kessler (7.); Haider (9.)

USV Neuhofen - SV Gmunden 1:0

Tor: Ramadani (9.)

SV Bad Ischl - UVB Vöcklamarkt 2:2

Tore: Svarovsky (9.), U. Leitner (10.); Karrer (3.), Hechwartner (5.)

GW Micheldorf - SV Wallern 1:0

Tor: Gatterbauer (10.)

SV Bad Schallerbach - USV Neuhofen 1:2

Tore: Guerrib (5.); Ammerer (6.), Radojicic (7.)

ASV St. Marienkirchen/P. - SV Bad Ischl 4:1

Tore: Stadler (7.), Bubalo (10., 10.), Dieplinger (10.); Moser (4.)

UVB Vöcklamarkt - SV Wallern 0:0

SV Gmunden - GW Micheldorf 3:2

Tore: H. Danninger (3.), Gasperlmair (5., 9.); Gatterbauer (1.), Javorovic (8.)

SV Bad Ischl - SV Bad Schallerbach 0:3

Tore: Guerrib (1., 4.), Matesic (4.)

SV Wallern - ASV St. Marienkirchen/P. 5:1

Tore: -Haidacher (2.), Kolakovic (5.), E. Ibrahimovic (10., 10.), Spitzer (10.); Kriegner (7.)

USV Neuhofen - GW Micheldorf 4:1

Tore: Ramadani (1.), Cirkic (7., 7.), Ammerer (10.); Javorovic (2.)

SV Gmunden - UVB Vöcklamarkt 0:2

Tore: Fröschl (10.), Neziri (10.)

SV Bad Schallerbach - SV Wallern 3:0

Tore: Guerrib (5.), Vidovic (6.), St. Haslgruber (8.)

GW Micheldorf - SV Bad Ischl 1:0

Tor: Gatterbauer (7.)

ASV St. Marienkirchen/P. - SV Gmunden 2:2

Tore: Dieplinger (10.), Stadler (10.); Gasperlmair (3.), Altmanninger (6.)

UVB Vöcklamarkt - USV Neuhofen 2:2

Tore: Fröschl (1., 2.); Ramadani (4.), Surdanovic (5.)

1 Kommentar (5) · 14.01.2017 14:03 Uhr von Pfeiffdrauf· 14.01.2017 14:03 Uhr Irgendwie komisch das gestern die drei Schiris nicht mal vorgestellt wurden! Das tut ein Platz - Hallensprecher doch sonst auch? Oda? Bis in die 2. Klasse runter.........oder liegst daran das der von da Donau Linz kommt? Der Verein is ja mit die Schwarzen Männer nicht so gut??😉

