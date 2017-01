OÖ-Hallencup: Finaltag live

TRAUN. Heute (ab 14 Uhr) steigt der Finaltag des OÖ Auto Günther Hallencups in der Trauner HAKA-Arena. Nach zwei Vorrundengruppen werden heute die Finalteilnehmer ermittelt. nachrichten.at berichtet per Liveticker.

Donau Linz ist der Titelverteidiger. Bild: Lui

Das Livespiel:

Gruppe A: Askö Oedt - WSC/Hertha Wels 1:0

Tor: Kelmendi (1.)

LIVETICKER AKTUALISIEREN!

Die heutigen Spiele:

Gruppe A: SV Wallern - ASV St. Marienkirchen

Gruppe B: USV Neuhofen/Ried - SV Bad Schallerbach

Gruppe B: Askö Donau Linz - Union Perg

Gruppe A: Askö Oedt - SV Wallern

Gruppe A: WSC/Hertha Wels - ASV St. Marienkirchen

Gruppe B: USV Neuhofen/Ried - Askö Donau Linz

Gruppe B: SV Bad Schallerbach - Union Perg

Gruppe A: WSC/Hertha Wels - SV Wallern

Gruppe A: ASV St. Marienkirchen - Askö Oedt

Gruppe B: SV Bad Schallerbach - Askö Donau Linz

Gruppe B: Union Perg - USV Neuhofen/Ried

Halbfinale: 1. Gruppe A - 2. Gruppe B

Halbfinale: 1. Gruppe B - 2. Gruppe A

Kleines Finale

Finale

Nachdem am Freitag und Samstag die sechzehn Klubs der Oberösterreich-Liga in zwei Vorrundengruppen um den Aufstieg für den Finaltag spielten, geht es heute in die heiße Phase des siebenten OÖ Auto Günther Hallencups

Insgesamt sind am heutigen Sonntag noch acht Mannschaften im Bewerb, die in zwei Vierergruppen aufgeteilt werden. Die besten beiden Teams der Vorrundengruppe Ost (Oedt und WSC/Hertha Wels) sind in einer Gruppe mit dem Dritten (Wallern) und Vierten (St. Marienkirchen) der Vorrundengruppe West. In der heutigen Gruppe B spielen Neuhofen/Ried-Amateure, SV Bad Schallerbach, Donau Linz und Union Perg. Dann geht´s wieder jeder gegen jeden, ehe sich die jeweils zwei besten Teams der Gruppe A und der Gruppe B für die Kreuzspiele qualifizieren. Die letzten Entscheidungen fallen im Spiel um Platz 3 und im Finale.

Bei den Vorrundenpartien beträgt die Spieldauer übrigens 10 Minuten, bei den Hauptrundenspielen und den anschließenden K.o.-Duellen 15 Minuten. Die letzte Spielminute wird netto gespielt. Pro Mannschaft stehen ein Torhüter und - im Gegensatz zum Vorjahr mit vier - fünf Feldspieler am Parkett.

Gruppe A: Askö Oedt, WSC/Hertha Wels, SV Wallern und ASV St. Marienkirchen

Gruppe B: Neuhofen/Ried-Amateure, SV Bad Schallerbach, Donau Linz und Union Perg

