OÖ-Hallencup: Der zweite Turniertag live

TRAUN. Heute (ab 14 Uhr) geht es beim OÖ Auto Günther Hallencup mit der Gruppe Ost weiter. nachrichten.at berichtet von allen Spielen live aus der Trauner Halle.

Heute steigt Oedt in das Turniergeschehen ein. Bild: Foto Lui

Die stärksten Bandenzauberer der OÖ-Liga steigen am heutigen zweiten Turniertag in die achte Auflage des OÖ Auto Günther Hallencups ein: Neben Tabellenführer Oedt sind auch die begnadeten Hallenkicker von Dreifach-Champion Donau Linz oder die Welser Klubs FC und WSC/Hertha im Einsatz.

Weißkirchen – Oedt 0:1

Tore: Misic (2.)



Die Livetabelle:

Rang Mannschaft Spiele Torverhältnis Punkte 1. WSC/Hertha Wels 6 10:5 12 2. Edelweiß Linz 6 7:4 12 3. Oedt 5 6:3 10 4. Donau Linz 6 6:6 8 5. Perg 6 8:8 7 6. FC Wels 5 7:8 6 7. Weißkirchen 5 2:5 6 8. ASK St. Valentin 5 1:6 1





Bereits gespielt:



ASK St. Valentin – Donau Linz 0:1

Tor: Rozic (8.)

Oedt – U. Perg 1:0

Tor: Mustecic (2.)

FC Wels – Edelweiß Linz 0:1

Tor: Bogdan (8.)

Weißkirchen – WSC/Hertha Wels 0:2

Tore: Abraham (4.), Affenzeller (5.)

U. Perg – ASK St. Valentin 2:0

Tore: Ströbitzer (4.), Huber (10.)

Donau Linz – Oedt 0:0

WSC/Hertha – FC Wels 3:1

Tore: Mitter (4.), Mayr (8.), Rabl (10.); Radovanovic (7.)

Edelweiß Linz – Weißkirchen 0:1

Tor: Neuböck (10.)

FC Wels – U. Perg 4:2

Tore: Petrusic (1.), Peterstorfer (4.), Duvnjak (6.), Gas (10.); Ströbitzer (1.), Pöschl (3.)

ASK St. Valentin – Oedt 0:2

Tore: Reiter (2.), Mustecic (4.)

Donau Linz – Weißkirchen 0:1

Tor: Schallauer (5.)

Edelweiß Linz – WSC/Hertha 0:1

Tor: Mitter (2.)

U. Perg – Donau Linz 1:2

Tore: Derntl (5.); Mittermayr (1., 7.)

Weißkirchen – FC Wels 0:1

Tor: Gölemez (10.)

WSC/Hertha – ASK St. Valentin 1:1

Tore: Müller (2.); Gschnaidtner (1.)

Oedt – Edelweiß Linz 1:2

Tore: Simunovic (6.); M. Pervan (7.), Bogdan (9.)

U. Perg – Weißkirchen 2:0

Tore: Rumetshofer (4.), Graf (5.)

Donau Linz – WSC/Hertha 2:2

Tore: Mittermayr (2., 7.); Dramac (2.), Abraham (6.)

ASK St. Valentin – Edelweiß Linz 0:2

Tore: Dranga (4.), Sladojevic (10.)

FC Wels – Oedt 1:2

Tor: Peterstorfer (5.); Mustecic (10., 10.)

WSC/Hertha – U. Perg 1:1

Tore: Abraham (3.); Huber (4.)

Edelweiß Linz – Donau Linz 2:1

Tore: Bogdan (2.), M. Pervan (6.); Winkler (10.)



Die weiteren Spiele der Gruppe Ost:



18.13 Uhr: FC Wels – ASK St. Valentin

18.24 Uhr: U. Perg – Edelweiß Linz

18.35 Uhr: Oedt – WSC/Hertha

18.46 Uhr: Donau Linz – FC Wels

18.57 Uhr: ASK St. Valentin – Weißkirchen

Am morgigen Finaltag stehen dann nicht nur die acht besten Hallen-Teams aus der Oberösterreich-Liga am Parkett, sondern erstmals auch die größten Talente Oberösterreichs, die ab 9.30 Uhr einen LAZ-Hallencup bestreiten. Von der Gruppe West haben sich am Freitag bereits die Jungen Wikinger Ried, Gmunden, Grieskirchen und Wallern für die Finalrunde qualifiziert. Hier finden Sie alle Ergebnisse der Gruppe West.

