OÖ-Hallencup: Der Auftakt-Tag live

TRAUN. Heute (ab 17 Uhr) wird die achte Auflage des OÖ Auto Günther Hallencups angepfiffen. nachrichten.at berichtet per Liveticker aus der Trauner Halle.

Bandenzauber in Traun Bild: (Lui)

Eine liebgewonnene Tradition setzt sich auch 2018 in bewährter Form fort: Bereits zum achten Mal steigt der OÖ Auto Günther Hallencup im Trauner Sportzentrum. Der Startschuss erfolgt heute mit der Gruppe West: St. Marienkirchen/P., Andorf, Micheldorf, Gmunden, Grieskirchen, Wallern, Bad Ischl und die Jungen Wikingern Ried sind dabei im Einsatz.



Das Livespiel:



Grieskirchen – Wallern 0:2

Tore: Haslgruber (1.), Zachhuber (2.)



Die Livetabelle:



Rang Mannschaft Spiele Torverhältnis Punkte 1. Bad Ischl 1 3:1 3 2. St. Marienkirchen 1 1:0 3 3. Junge Wikinger 1 1:0 3 4. Gmunden 1 1:0 3 5. Micheldorf 1 0:1 0 6. Andorf 1 0:1 0 7. Grieskirchen 1 0:1 0 8. Wallern 1 1:3 0

Bereits gespielt:



St. Marienkirchen/P. – Andorf 1:0

Tor: A. Meister (4.)

Micheldorf – Junge Wikinger Ried 0:1

Tor: Th. Viechtbauer (10.)

Gmunden – Grieskirchen 1:0

Tor: Calic (3.)

Wallern – Bad Ischl 1:3

Tore: Schildberger (10.); Durkovic (2.), Würtinger (3.), Gassenbauer (4.)

JW Ried – St. Marienkirchen 1:1

Tore: Th. Viechtbauer (6.); Kriegner (3.)

Andorf – Micheldorf 1:2

Tore: Glechner (6.); Karic (1.), Keck (10.)

Bad Ischl – Gmunden 1:1

Tore: Durkovic (3.); Loidl (10.)



Alle Spiele der Gruppe West:



18.28 Uhr: Gmunden – JW Ried

18.39 Uhr: St. Marienkirchen – Micheldorf

18.50 Uhr: Andorf – Wallern

19.01 Uhr: Grieskirchen – Bad Ischl

19.12 Uhr: JW Ried – Andorf

19.23 Uhr: Wallern – Gmunden

19.34 Uhr: Bad Ischl – St. Marienkirchen

19.45 Uhr: Micheldorf – Grieskirchen

19.56 Uhr: JW Ried – Wallern

20.07 Uhr: Andorf – Bad Ischl

20.16 Uhr: St. Marienkirchen – Grieskirchen

20.29 Uhr: Gmunden – Micheldorf

20.40 Uhr: Bad Ischl – JW Ried

20.51 Uhr: Grieskirchen – Andorf

21.02 Uhr: Wallern – Micheldorf

21.13 Uhr: Gmunden – St. Marienkirchen

21.24 Uhr: JW Ried – Grieskirchen

21.35 Uhr: Micheldorf – Bad Ischl

21.46 Uhr: Andorf – Gmunden

21.57 Uhr: St. Marienkirchen – Wallern

Am morgigen zweiten Turniertag duellieren sich St. Valentin, Donau Linz, Oedt, Perg, Edelweiß Linz, Weißkirchen und die beiden Welser Viertligisten in der Gruppe Ost.

Am Finaltag am Sonntag stehen dann nicht nur Teams aus der Oberösterreich-Liga am Parkett, sondern erstmals auch die größten Talente Oberösterreichs, die ab 9.30 Uhr einen LAZ-Hallencup bestreiten.

