OÖ-Fußballverband: Präsident Götschhofer bestätigt

GMUNDEN. Bei der Ordentlichen Hauptversammlung in Gmunden wurde Gerhard Götschhofer als Präsident des OÖ-Fußballverbandes bestätigt.

Unter dem Motto „Mit VEREINten Kräften“ hatte der OÖ-Fußballverband zu seiner Ordentlichen Hauptversammlung geladen. Demonstrativ untermauert wurden diese Schlagwörter von über 600 Gästen, die in den Toscana Congress nach Gmunden gekommen waren. Um dort auf die vergangenen vier Jahre zurückzublicken, in denen sich das Fußballwesen in unserem Bundesland erfolgreich weiterentwickeln konnte und viele positive Maßnahmen gesetzt worden sind.

Nach dem Beschluss der neuen Satzungen wurde Gerhard Götschhofer von den 302 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern einstimmig in seinem Amt als Präsident bestätigt. „Ich freue mich über dieses Votum und werte es als Zeichen des Vertrauens und der Zufriedenheit. Mit Weitblick, Zielstrebigkeit und großer Leidenschaft können wir alle zusammen mit vereinten Kräften weiterhin viel bewegen und wertvolle Impulse für den Fußball setzen“, so der 59-jährige Jurist, der in seiner Rede auf die wesentlichen Eckpunkte für die neue Funktionsperiode bis 2021 einging, für die die Anregungen im Zuge einer im Frühjahr durchgeführten Befragung direkt aus den Vereinsheimen gekommen sind.

Neben einer Neuausrichtung und gleichzeitigen Entbürokratisierung des Förderwesens und dem ständigen Evaluieren der Bestimmungen im Spielbetrieb sollen speziell die Angebote des Vereinscoachings und der Trainerausbildung noch besser an die Zielgruppen angepasst werden. Großen Stellenwert hat zudem die Unterstützung der Funktionäre. Praxisnahe Maßnahmen sollen bei der Ausübung der ehrenamtlichen und immer mehr herausfordernden Tätigkeit bestmöglich helfen.

Weitere Mitglieder des sechsköpfigen Präsidiums sind die Vizepräsidenten Richard Hargassner und Herbert Buchroithner sowie Heinz Oberauer, Thomas Prammer und Franz Maier. Ebenso gewählt wurden die Rechnungsprüfer Johann Traunwieser und Alfred Eglseer. Gratuliert wurde Gerhard Götschhofer und seinem Team unter anderem von Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl, ÖFB-Präsident Leo Windtner, Landessportdirektor Gerhard Rumetshofer, Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf sowie zahlreichen anderen Ehrengästen von ÖFB, den Landesverbänden und den Dachverbänden.

Am Ende der von Alina Zellhofer moderierten Hauptversammlung wurden Willi Prechtl zum Ehrenpräsidenten und Anton Tossmann und Josef Falkner zu Ehrenmitgliedern des OÖ-Fußballverbandes ernannt. ÖFB-Verdienstzeichen erhielten Peter Sonnberger, Johann Traunwieser und Heinz Kohl. Hatte die Hauptversammlung mit dem Radetzkymarsch begonnen, so endete der offizielle Teil mit der Landeshymne.

