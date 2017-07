Nur ein Verein denkt (heimlich) an den Aufstieg

LINZ. Ab Freitag starten sechs Teams aus OÖ in die Regionalliga-Saison

Vorwärts-Stürmer Yusuf Efendioglu Bild:

In der kommenden Regionalliga-Spielzeit könnten bis zu drei Mannschaften aus jeder der drei dritten Ligen in die neue zweite Spielklasse aufsteigen – die oberösterreichischen Drittligisten lässt das vor dem Saisonstart am morgigen Freitag aber (beinahe) kalt. „Ein guter Platz im Mittelfeld ist unser Ziel“, stapelt Stadl-Pauras Erich Renner, Trainer des besten OÖ-Teams der Vorsaison, tief. „Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, sagt auch Gurten-Coach Rainer Neuhofer.

Obwohl es dank der Ligen-Reform – die zur Saison 2017/2018 umgesetzt wird – leichter denn je wäre, den Sprung in die zweithöchste Spielklasse zu schaffen, haben die OÖ-Teams mit anderen Problemen zu kämpfen. Wie etwa St. Florian: Bei den Sängerknaben gab es im Sommer massive Einsparungen, zehn Spieler verließen den Verein. „Der Klassenerhalt wird eine Herausforderung wie der Mount Everest“, klagt St.-Florian-Trainer Mario Messner seine „Mission Impossible“.

Die Ligen-Reform hat aber nicht nur Vorteile im Rennen um die Aufstiegsplätze, sondern könnte speziell St. Florian oder dem blutjungen Team von LASK Juniors OÖ auch im Kampf um den Ligaerhalt in die Karten spielen. „Ich gehe davon aus, dass in der kommenden Saison nur eine Mannschaft aus der Regionalliga absteigen wird“, sagt LASK-Juniors-Trainer Ronald Brunmayr.

Vorwärts Steyr schielt nach oben

Mit Vorwärts Steyr hat lediglich ein OÖ-Drittligist einen möglichen Aufstiegsplatz im Hinterkopf. „Wir sind sicher kein Top-Favorit, das zu behaupten wäre unseriös“, sagt Vorwärts-Coach Gerald Scheiblehner. Es ist aber kein Geheimnis, dass der Traditionsverein in der neuen zweiten Liga gerne dabei wäre. „Heimlich denken wir schon daran“, sagt Scheiblehner.

Gelingen soll das mit einer echten Rasselbande: Goalie Großalber (31) ist der einzige Mann im Vorwärts-Kader, der über 30 Jahre ist. Mit Dirnberger (19), Gasperlmair (19), Waldl (19), Lichtenberger (21) oder Gataric (18) setzte Scheiblehner in dieser Sommer-Übertrittszeit das vorgenommene Konzept – jungen Talenten aus der Region eine Plattform zu bieten – kompromisslos fort. Denn prominente Namen allein schießen keine Tore. Und außerdem: „Wer sagt, dass man mit einer jungen VorwärtsMannschaft nicht auch vorne dabei sein kann?“

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema