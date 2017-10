Nur ein Team war bisher schlechter

LINZ. Halbzeit in der Regionalliga: St. Florian ist zwar noch im ÖFB-Cup dabei, kommt in der Liga aber nicht in Tritt.

Die Kicker um Kapitän Gabriel Schneider (li.) sind in der dritten Liga abgeschlagen Letzter. Bild: Scharinger

"Sollten wir bis zur Winterpause nicht noch sensationell Spiele gewinnen, können wir für die OÖ-Liga planen. Dass es so kommen wird, war uns aber auch schon zu Saisonbeginn bewusst", sagte St.-Florian-Sektionsleiter Robert Schermann nach dem 0:6 seines Teams in der Fußball-Regionalliga gegen Allerheiligen.

Für sein Team war es ein katastrophaler Abschluss der ersten Saison-Halbzeit. Die Mannschaft von Trainer Mario Messner liegt mit fünf Punkten am Tabellenende. Schlechter war nach 15 Runden in den jüngsten zehn Drittliga-Saisonen nur ein Team: Bad Aussee hatte zu diesem Zeitpunkt in der Spielzeit 2009/2010 lediglich vier Punkte auf dem Konto. Nach zwölf Niederlagen in 15 Spielen macht sich auch Messner bezüglich seiner Zukunft Gedanken: "Mal sehen, was im Winter passiert."

Trotz der wenigen Erfolgserlebnisse in der Liga freut sich St. Florian auf das kommende Pflichtspiel. Das findet morgen statt – aber im ÖFB-Cup gegen Erste-Liga Klub Hartberg. Schermann: "Vielleicht schaut der Fußballgott ja einmal herunter. Im Cup gelten eigene Gesetze." Kurios: Im Pokal ist St. Florian ungeschlagen, bekam zudem noch kein Gegentor.

Schwache Oberösterreicher

Nicht nur das Tabellenschlusslicht hat keine berauschende erste Liga-Saisonhälfte absolviert: Mit Stadl-Paura (nach dem 0:2 gegen die Sturm-Graz-Amateure), Gurten (2:3 gegen Deutschlandsberg) und Vöcklamarkt (0:0 gegen Lafnitz) liegen drei von sechs OÖ-Drittligisten auf einem zweistelligen Tabellenplatz.

Halbzeit-Bilanz

Der erste Saisondurchgang in der Regionalliga ist gespielt. So haben sich die OÖ-Teams in den ersten 15 Spielen geschlagen.

SK Vorwärts Steyr

Das Team von Trainer Gerald Scheiblehner bleibt nach dem 2:1 gegen Bad Gleichenberg als einziger oberösterreichischer Vertreter an den Top-Teams dran. In der Fairplay-Wertung liegt der Traditionsverein sogar auf Platz eins.

LASK Juniors OÖ

In einer Wertung sind die Schwarz-Weißen vorne: Mit Valentin Grubeck hat das Brunmayr-Team den besten OÖ-Torjäger in den Reihen.

UVB Vöcklamarkt

Während es bei den gewohnt so heimstarken Hausruckviertlern im eigenen Black-Crevice-Stadion noch nicht so läuft, holte der Aufsteiger auswärts elf Punkte. Mit 16 Gegentoren stellt die Schatas-Elf die beste OÖ-Defensive.

Union Gurten

Die Innviertler spielen eine durchwachsene Saison. Mit dem Abstieg wird man wieder nichts zu tun haben.

ATSV Stadl-Paura

Das Renner-Team tut sich schwer, holte nach drei Auftaktsiegen in den anschließenden zwölf Partien nur noch einen vollen Erfolg.

Union St. Florian

Die Statistik eines Absteigers: Letzter in Heim- und Auswärtstabelle, nur sechs Tore erzielt, 36 erhalten.

