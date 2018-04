Nowak zu St. Pölten

LINZ. Pettenbachs Torjägerin schafft den Sprung in das Nationale Zentrum für Frauenfußball.

Sarah Marie Nowak (3. von li.) Bild: U. Pettenbach

Mit bisher 21 erzielten Toren in der Frauenklasse Süd/West schoss sich Pettenbachs Torjägerin Sarah Marie Nowak warm für höhere Aufgaben. Die 14-Jährige schaffte den Sprung nach St. Pölten – bekam im Nationalen Zentrum für Frauenfußball einen Platz für das Schuljahr 2018/19.

Schon bei den Burschen-Teams von Pettenbach bewies die flinke Torjägerin mit 53 Toren in 97 Spielen ihre Treffsicherheit. Im Sommer 2017 wurde sie in die Frauenmannschaft der Almtaler aufgenommen. Die Nachwuchshoffnung aus Nußbach hat ein großes Ziel vor Augen: "Ich will über eine ÖFB-Auswahl den Sprung zu Bayern München schaffen."

Gelingt das, könnte sie auch in die Fußstapfen von Pettenbach-Legende Walter Waldhör" treten, der es aus dem Almtal bis ins ÖFB-Team geschafft hatte. Manfred Feichtinger, Teammanager der Damen-Mannschaft ist sich schon jetzt sicher: "Sarah wird uns eines Tages zu einem ihrer Länderspiele einladen." (pich)

