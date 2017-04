Nicht einmal St. Martins Coach glaubt an Wunder

LINZ. OÖ-Liga: Vor dem Spiel in Micheldorf beträgt der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz 13 Punkte.

St. Martin plant für Landesliga. Bild: (Pirkes)

"An dieses Wunder glaube nicht einmal mehr ich", sagt Sankt-Martin-Trainer Josef Ganser vor dem heutigen Gastspiel (19 Uhr) seines Teams in der Fußball-OÖ-Liga in Micheldorf. Die Mühlviertler liegen mit neun Punkten am Tabellenende – 13 Punkte fehlen auf das rettende Ufer. Ganser: "Das geht sich wohl nicht mehr aus, wir spielen fast noch gegen alle Top-Teams der Liga."

Aufgrund der fast aussichtslosen Situation hat St. Martin mit den Planungen für die Landesliga bereits begonnen – ob da auch noch Ganser dabei sein wird? "Das ist noch nicht fix. Die Zusammenstellung einer guten, einheimischen Mannschaft hat vorerst Priorität."

Mit vier Siegen und zwei Remis auf dem aufsteigenden Ast befindet sich im Frühjahr WSC/Hertha Wels. Gegen Bad Ischl hofft das Kuranda-Team vor allem auf einen Ex-Ischler: Rudi Durkovic soll nach fünf Toren in den jüngsten drei Partien weiter für die Welser treffen. Kuranda: "Ich hoffe seine gute Form geht weiter."

Die formstärksten OÖ-Mannschaften des Frühjahrs treffen in der Regionalliga aufeinander: Rückrunden-Leader St. Florian empfängt Vorwärts Steyr. "Heute gibt es keinen Favoriten", sagt St.-Florian-Trainer Mario Messner.

ESV Wels-Fußball: Nächstes 0:3

Der Strafausschuss des OÖ-Fußballverbands verhängte gestern die nächste Strafe gegen den Unterhaus-Klub ESV Wels-Fußball. Weil die vom Hauptverein losgelöste Fußballsektion am Wochenende gegen Lambach wieder nicht antrat, wurde das Spiel 0:3 gewertet und eine Geldstrafe von 1110 Euro ausgesprochen. Nach dem dritten Nichtantreten im Frühjahr droht jetzt der Ausschluss aus der Meisterschaft. Dies wird aber in einem eigenen Verfahren entschieden.

