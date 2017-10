Neumarkt will den Absturz vermeiden

NEUMARKT. Der Klub aus der Bezirksliga West siegte beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl"

Sparkasse-OÖ-Filialleiter Josef Muska überreichte Bezirksligist Neumarkt 15 neue Trikots und einen Matchball. Bild: Rawa

Unterhausvereine wie Bad Goisern oder Baumgartenberg können ein Lied davon singen – auf einen Abstieg folgt in der darauffolgenden Saison oft der nächste Schritt abwärts. Genau das will Bezirksliga-West-Klub Neumarkt vermeiden: In der Vorsaison stieg der Verein aus der Landesliga West ab, in dieser Spielzeit steckt der Verein als Tabellen-letzter nach neun Spielen schon wieder in den hinteren Tabellenregionen fest.

"Wir haben gerade richtiges Pech, viele Spiele eng verloren. Ich hoffe, wir kommen bald aus diesem Teufelskreis wieder heraus", sagt Neumarkt-Sportchef Stefan Aschauer. Ein richtiges Zeichen setzte sein Team gestern: Der Landesliga-Absteiger fuhr bei St. Roman (3:2) den ersten Saisonsieg ein. Vielleicht gab ein anderer Erfolg Auftrieb: Schon Tage zuvor sicherte sich der Klub beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl" von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA 15 neue Trikots und einen Matchball. Zwei Erfolge in so kurzer Zeit – das gibt dem Bezirksligisten sicher ein Stück Selbstvertrauen zurück...

