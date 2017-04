Neues Konzept für die ganz Kleinen

AIGEN-SCHLÄGL. UFC Pöschl Heizung-Kälte Aigen-Schlägl aus der 1. Klasse Nord gewann bei "Immer ein Leiberl"

Roland Öhler, Pressesprecher der Sparkasse OÖ, und ERIMA-Geschäftsführer Willy Grims überreichten Aigen-Schlägl die neuen Trikots. Bild: Mewa

Die UFC Pöschl Heizung-Kälte Aigen-Schlägl hat die Zeichen der Zeit erkannt: Zwar liegt der Klub nach dem gestrigen 1:1 in der 1. Klasse Nord gegen Sarleinsbach auf dem dritten Platz – in der Stammspieler-Tabelle sind die Mühlviertler aber Letzter. "In den älteren Jahrgängen haben wir ein Loch. Wir wollen wieder mehr eigene Spieler nach oben bringen", sagt Aigen-Schlägl-Nachwuchsleiter Gernot Reif.

Weshalb der Verein ein neues Konzept gestartet und seinen Fokus auf die jüngsten Jahrgänge gelegt hat. Reif: "Bei den Bambinis von der U7 bis zur U10 wollen wir unsere Nachwuchsarbeit intensivieren. Dieses Projekt läuft seit kurzem, mit zwei Trainern pro Team soll es auch gelingen, die Talente individuell besser zu betreuen. Erste Erfolgserlebnisse konnten wir schon verbuchen."

15 Trikots gewonnen

Einen Sieg fuhr Aigen-Schlägl auch beim Nachwuchs-Gewinnspiel "Immer ein Leiberl" von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA ein. Der Klub sicherte sich mit dem Voting-Erfolg 15 neue Trikots und einen Matchball.

