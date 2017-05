Neuer Trainer und neuer Sportchef in Grieskirchen

GRIESKIRCHEN. Regionalliga-Schlusslicht Grieskirchen präsentiert vor dem drohenden Abstieg in die OÖ-Liga einen neunen Trainer und einen neuen Sportchef.

Grieskirchen-Obmann Christian Schneitler, Sportchef Stefan Pölzl, Neo-Trainer Christian Heinle und Klub-Präsident Thomas Altendorfer. Bild: SV Grieskirchen

Runderneuert in die neue Saison. Bei Regionalliga-Schlusslicht Grieskirchen schreiten die Planungen für die kommende Saison voran: Mit Christian Heinle wurde ein neuer Trainer präsentiert, Stefan Pölzl löst Ronald Scharschinger als Sportchef ab.

Sowohl der Neo-Coach, als auch der Nachfolger von Noch-Sportchef Ronald Scharschinger haben ihre Wurzeln in Grieskirchen. Heinle spielte im Nachwuchs bei den Trattnachtalern, ist seit 2015 Trainer bei Union Rottenbach in der Bezirksliga West. Stefan Pölzl kickte als Tormann in der Grieskirchener 1b und half in der Kampfmannschaft als Ersatztormann aus. Der 30-Jährige ist seit drei Jahren als Sektionsleiter beim Sportverein Schlüßlberg (2. Klasse Mitte-Ost) aktiv.

Das neue Duo soll den Verein nach einer schwierigen Saison in der dritten Liga wieder in die Erfolgsspur führen: "Der Zukunftausblick schaut nach Oberösterreich Liga aus. Das Jahr in der Regionalliga war für den SV Pöttinger doch sportlich und wirtschaftlich nicht zu stemmen. Mit dem wohl geringsten Budget in der Liga waren uns die anderen Vereine immer viele Punkte voraus. Dennoch schauen wir positiv in die Zukunft und wollen mit den sportlichen Veränderungen möglichst viele Spieler beim SV Pöttinger halten um auch in der nächsten Saison große Erfolge zu erzielen", heißt es in einer Aussendung des Vereins.

Der Dank gilt auch Langzeit-Sportchef Scharschinger und Meister-Trainer Helmut Wartinger. " Wir bedanken uns natürlich bei Ronald Scharschinger für die lange sportliche Leitung des SV Pöttinger, die absolut eine sehr erfolgreiche war. Ebenso bei unserem Meistertrainer Helmut Wartinger, mit dem der SV Pöttinger größte Erfolge feiern konnte."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 43 - 10?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema