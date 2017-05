Neue Nachwuchskooperation in Eferding

EFERDING. UFC Eferding aus der Landesliga West gewann beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl"

Sparkasse-OÖ-Filialleiter Franz Eckerstorfer überreichte in Eferding die 15 neuen Trikots sowie einen Matchball. Bild: Mewa

"Die Philosophie, wieder verstärkt den Nachwuchs zu forcieren und diese Jungkicker sukzessive in die Kampfmannschaft zu integrieren, hat bei uns gerade einen sehr hohen Stellenwert", sagt UFC-Eferding-Nachwuchsleiter Joachim Aigelsperger.

16 Nachwuchstrainer betreuen in den Altersklassen U8 bis U16 derzeit mehr als 130 Kinder. Um die Effizienz noch weiter zu steigern, wurde in den vergangenen Tagen eine Nachwuchskooperation mit dem Nachbarverein ASKÖ Eferding/Fraham ins Leben gerufen. "Dadurch soll jedem fußballinteressierten Kind die Möglichkeit eröffnet werden, unter fachkundiger Anleitung eine fundierte Ausbildung in Sachen Fußball zu erfahren."

Mehr Kinder bedeuten mehr Utensilien – der Klub aus der Landesliga West ließ sich auch dabei etwas einfallen: Mit einem Voting-Erfolg beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl" von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA sicherte sich der Verein 15 neue Trikots und einen Matchball. Jetzt sollte nur noch die Eferdinger Kampfmannschaft den Klassenerhalt schaffen: Nach dem 1:1 bei Pettenbach hat der einstige OÖ-Ligist noch zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz in der Landesliga West.

