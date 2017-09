Neubeginn in einer ungewohnten Liga

LEONDING. Askö Doppl-Hart aus der Bezirksliga Süd siegte bei Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl".

Sparkasse OÖ-Filialdirektor Günther Zambotti überreichte Leiberl-Gewinner Doppl-Hart 15 neue Trikots und einen Matchball. Bild: Mewa

„Wir waren schon ein bisschen sauer“, sagt Doppl-Hart-Sportchef Werner Graf, wenn er an die Ligen-Einteilung im Sommer zurückdenkt. Nach dem Abstieg aus der Landesliga Ost musste sein Klub mit der unbekannten Bezirksliga Süd vorlieb nehmen. „Das war schon ein Wahnsinn. Vor unserem Aufstieg in die Landesliga waren wir 25 Jahre in der Bezirksliga Ost. Leider werden jene Vereine bevorzugt, die schon in der Liga sind. Jetzt müssen wir 80 Kilometer zu unseren Spielen fahren“, ärgert sich Graf.

Jetzt macht Doppl-Hart den Neubeginn in einer ungewohnten Liga – vor allem die Eigenbauspieler profitieren davon. Graf: "Viele Spieler haben uns verlassen, weil sie die langen Auswärtsfahrten nicht mitmachen wollten. Jetzt spielen wir großteils mit jenen, die bei uns das Kicken gelernt haben."

Für seine Youngsters legte sich der Verein auch beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl" von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA ins Zeug. Mit dem Voting-Erfolg sicherte sich Doppl-Hart 15 neue Trikots und einen Matchball.

