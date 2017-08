Nächster Trainerwechsel in den Landesligen

DIETACH. Harald Molterer gab nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel seinen Rücktritt als Trainer von Landesliga-Ost-Klub Dietach bekannt.

Harald Molterer gab in Dietach seinen Rücktritt bekannt. Bild: Moser

Nach dem Aufstieg aus der Bezirksliga jubelte man in der Vorsaison noch gemeinsam über den Vizemeistertitel in der Landesliga Ost , nun gehen Dietach und Trainer Harald Molterer getrennte Wege. Nach nur zwei Spieltagen in der neuen Spielzeit - und null Punkten - wirft Harald Molterer in Dietach das Handtuch. „Meine Bestrebung war es immer die Mannschaft weiterzuentwickeln und zu verbessern, seit einigen Wochen habe ich den Eindruck, dass einige Spieler diesen Weg nicht mitgehen wollen“, so der bisherige Erfolgstrainer.

„Diese Entwicklung hatte sich schon in der Vorbereitung abgezeichnet, das Tüpfelchen auf dem „i“ war dann das Auftreten im Heimspiel gegen die Admira.“. Die Entscheidung von Molterer, der das Amt des Trainers und des sportlichen Leiters in Personalunion ausübte, traf die Vereinsführung überraschend. „Wir wurden gestern von seiner Entscheidung in Kenntnis gesetzt“, sagt Dietach-Obmann Markus Sandmair. Das Training wird ab sofort vom bisherigen Co-Trainer Christoph Schimpl übernommen - die Suche nach einem Nachfolger hat in den nächsten Wochen natürlich Priorität für den Obmann. „Wir haben derzeit natürlich noch keinen Plan, jetzt müssen wir den Markt intensiv sondieren“, so Sandmair.

Offen bleibt solange auch, ob es weiterhin Trainer und sportlichen Leiter in einer Person geben wird. Sandmair: „Das kann ich noch nicht sagen, da muss man sich ansehen, welche Kandidaten verfügbar wären.“ Leicht gefallen ist Harald Molterer die Entscheidung aber keinesfalls, wie er betont; „Der Schritt war nicht einfach und wohl überlegt. Der Verein liegt mir sehr am Herzen. Ich habe zwei wunderschöne Jahre mit der Mannschaft gehabt. Vielleicht kann ein anderer Trainer neue Impulse setzen“.

