Nachwuchsmeister wurden geehrt

PASCHING. Zum vierten Mal lud der OÖFV in die PlusCity.

Die Profis Hartl, Ziegl, Reiter und Luckeneder schrieben Autogramme. Bild: OÖFV/Cityfoto 2

Der Fußball-Nachwuchs stand am Donnerstag in Pasching an erster Stelle. Zum bereits vierten Mal lud der OÖ-Fußballverband zur traditionellen Nachwuchsmeister-Ehrung in die PlusCity. Dabei wurden die Titelträger der Saison 2016/17 ausgezeichnet. Insgesamt 47 Meisterteams der Altersklassen U13 bis U18 aus allen Regionen Oberösterreichs nahmen mit ihren Betreuern und Eltern an der Veranstaltung teil. Die Highlights? Lob von ÖFB-Präsident Leo Windtner sowie Small-Talk mit den Profis Felix Luckeneder und Dominik Reiter vom LASK, sowie Manuel Hartl (Blau-Weiß Linz) und Marcel Ziegl (Ried).

