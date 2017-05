Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein leiberl" Rom-Legende Konsel kommt nach Pinsdorf

PINSDORF. Askö Pinsdorf aus der 2. Klasse Süd gewann bei Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl".

Sparkasse-OÖ-Kundenbetreuer Wolfgang Buchinger überreichte in Pinsdorf 15 neue Trikots und einen Matchball. Bild: Mewa

Zwischen 1997 und 1999 spielte sich Michael Konsel in die Herzen der Fans des italienischen Top-Klubs AS Roma, wurde sogar ins ewige All-Star-Team der "Giallorossi" gewählt. Im Sommer ist der Ex-ÖFB-Teamgoalie in Oberösterreich zu Gast, wird im August in Pinsdorf ein Nachwuchscamp leiten.

Damit setzt der Verein aus der 2. Klasse Süd seine Offensive im Jugendbereich fort. "Wir ernten gerade die Früchte unserer Arbeit. Mit Najibollah Jamal, Rene Berchtaler oder Julian Stöllinger haben es zuletzt drei Talente aus den jüngsten U16- und U17-Teams in die Kampfmannschaft geschafft", ist Pinsdorf-Sektionsleiter Andreas Holub stolz.

Die 0:3-Niederlage am Wochenende gegen TSV Timelkam konnten sie aber nicht verhindern. Freuen durfte sich Holub hingegen über den Sieg beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl" von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA. Mit dem Voting-Erfolg sicherte sich der Klub 15 neue Trikots und einen Matchball. Auch in dieser Woche kann auf nachrichten.at wieder abgestimmt werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema