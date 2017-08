Nachtrag am Dienstag

BAD ISCHL. Erst morgen wird die zweite Runde der Fußball-OÖ-Liga beendet. Nach den starken Regenfällen wurde die Partie zwischen Bad Ischl und Grieskirchen abgesagt.

Das Spiel wird am morgigen Dienstag um 18 Uhr nachgetragen.

An der Tabellenspitze kam Oedt beim 2:1 bei St. Marienkirchen/Polsenz mit Schmidls Siegtreffer nach 70 Minuten zwar erst spät zu den drei Punkten. Die Mayrleb-Elf hatte jedoch genug Chancen auf einen klareren Erfolg. In Fahrt kommt auch langsam Titelrivale WSC/Hertha, der in Weißkirchen mit 3:0 siegte.

Der Tabellenzweite Gmunden fügte den jungen Rieder Wikingern beim 1:0-Erfolg die zweite Saisonniederlage zu. Der FC Wels ist nach dem 1:0-Heimsieg über Micheldorf weiter ohne Punkteverlust.

