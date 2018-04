Nach gutem Start in die Saison wartet auf die Katsdorfer die nächste Prüfung

MÜHLVIERTEL. Die Mannschaft von Trainer Eric Rößl hat morgen Herbstmeister Pregarten zu Gast.

Im Hinspiel besiegte die SPG Pregarten (links) die Union Katsdorf klar mit 4:0. Bild: Niki Miesenberger

"Mit den Ergebnissen sind wir mehr als zufrieden, im spielerischen Bereich müssen wir aber noch stark zulegen, das hat noch nicht so geklappt, wie wir uns das vorstellen", sagt Katsdorfs Trainer Eric Rößl vor dem morgigen Landesliga-Schlager gegen Pregarten (Anpfiff: 16.30 Uhr) . Seine Mannschaft hat aus vier Spielen zehn Punkte geholt und ist nach Tabellenführer Bad Schallerbach das beste Team der Rückrunde. Dennoch hält Rößl den Ball flach: "Ziel ist und bleibt, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu fixieren, erst danach werden wir uns weitere Ziele stecken." Auf das Spiel gegen Herbstmeister SPG Pregarten freut er sich: "Die Favoritenrolle ist ganz klar verteilt und wir haben dieses Mal keinerlei Druck, wir werden jedoch alles versuchen, um ungeschlagen zu bleiben."

Gegner Pregarten hat nach der bitteren 0:1-Heimniederlage gegen Rohrbach-Berg etwas gutzumachen und muss gewinnen, um den Anschluss an den neuen Spitzenreiter Bad Schallerbach zu halten. Pregarten-Trainer Wolfgang Gruber: "Das Spiel in Katsdorf ist eine große Chance zurückzukommen, wir finden garantiert die richtige Antwort auf das Rohrbach-Spiel." Heute (19 Uhr) versuchen Rohrbach-Bergs Kicker mit einem Sieg gegen Admira Linz am Gegner vorbeizuziehen, es wäre der dritte Sieg in Folge für die Hartl-Elf.

Ein "Sechs-Punkte-Spiel" hat Aufsteiger Lembach in St. Ulrich vor sich. Mit einem Erfolg im Auswärtsspiel könnte Lembach bis auf einen Punkt an den morgigen Gegner heranrücken. Ein schweres Spiel wartet morgen auch auf St. Martin in Gallneukirchen.

Nur zwei Punkte trennen die ersten fünf Mannschaften in der 1. Klasse Nordost. Morgen fordert dabei der Tabellendritte Königswiesen den Spitzenreiter Mauthausen heraus. Am Sonntag kämpfen dann der Fünfte Kefermarkt und der Zweite SC St. Valentin um die Punkte. (fr)

