Nach Brand im Kabinengebäude: Trikotsatz für Taufkirchen

TAUFKIRCHEN/PRAM. OÖNachrichten und ERIMA stellen Bezirksligisten Trikots zur Verfügung.

OÖN-Sportredakteur Raphael Watzinger bei der Trikotübergabe. Bild: Mewa

Es war ein Albtraum für den SV Taufkirchen an der Pram: Während die Fußballer des Bezirksliga-West-Vereins in der Vorwoche trainierten, geriet im Kabinengebäude die Sauna in Brand. Die Sauna und die Heimkabine sind dabei völlig ausgebrannt, außerdem wurden fast alle Dressen-Garnituren sowie persönliche Gegenstände der Spieler zerstört. Der Gesamtschaden soll sich auf mehr als 100.000 Euro belaufen.

Der Klub aus Schärding denkt aber nicht ans Aufgeben. "Wir wollen den Spielbetrieb unbedingt wie geplant durchziehen", sagt Nachwuchsleiter Josef Gruber. Eines der größten Probleme: Weil fast alle Trikots verbrannt sind, musste sich der Verein im Nachwuchs zuletzt Leiberl von den gegnerischen Mannschaften ausleihen. Die OÖNachrichten und ERIMA haben sich deshalb dazu entschlossen, Taufkirchen mit einem kostenlosen Trikotsatz unter die Arme zu greifen. Auch wenn es nur eine kleine Hilfe ist – die Freude im zuletzt so gebeutelten Taufkirchen war riesengroß...

