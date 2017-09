Münster hat fast so viele Punkte wie im Herbst 2016

Für die Hauch-Elf geht es wieder bergauf

Aurolzmünster bestätigt aktuell den positiven Trend aus dem Frühjahr und hat nun nach drei Spielen nur zwei Punkte weniger als im gesamten Herbst 2016. Nun wartet mit Waldzell ein auf dem Papier ebenbürtiger Gegner. Der sportliche Leiter Thomas Regl ist von einem guten Abschneiden beim Vorjahresvierten überzeugt: "Wir wollen an die Leistungen anknüpfen, die wir zuletzt immer wieder phasenweise zeigten oder für eine Halbzeit brachten. Vielleicht gelingt es uns einmal, die gesamten neunzig Minuten so zu agieren. Ein Punkt oder vielleicht sogar mehr ist in Waldzell sicher möglich."

Antiesenhofen/Ort richtet den Blick nach dem wichtigen Sieg gegen Riegerting zu recht nach oben, der sportliche Leiter Alois Huber will nun endlich einmal zwei Siege in Serie feiern. Beim Auswärtsspiel in Pattigham kommen vielleicht ein paar zuletzt Verletzte und Angeschlagene zurück. In der Vorwoche freute sich Huber vor allem über das Comeback von Alexander Nones, der zuletzt eineinhalb Jahre nicht spielen konnte.

Noch nicht richtig in die Spur fanden bisher die Kicker aus Schildorn. Noch ohne Punkt und Treffer steht man nach drei Partien da. Für Obmann Klaus Reiter spielt auch der Kopf seiner Spieler eine große Rolle: "Es ist ein klassischer Fehlstart, wobei uns auch das Pech an den Füßen klebt. Wir müssen nur einmal treffen, dann geht der Mannschaft der Knopf auf." Im Vorjahr hätte man wohl noch gesagt, dass der nächste Gegner, Reichersberg, in so einer Lage genau im richtigen Moment kommt. Doch Reiter warnt: "Wir werden Reichersberg nicht unterschätzen, der Verein hat sich gut verstärkt und kann jetzt mit vielen Teams mitspielen. Wir wollen dort einfach unser Spiel machen und natürlich unbedingt gewinnen, um endlich etwas Selbstvertrauen zu tanken."

Spielberichte

Treubach/Rossb. – Lohnsburg 2:5 (1:0)

Die Heimelf machte sich am Ende das Leben selbst schwer, denn lange Zeit konnte man mit den Gästen mehr als nur mithalten. Doch während die Gäste aus sechs echten Chancen unter kräftiger Mithilfe der heimischen Hintermannschaft fünf Tore erzielten, ließ Treubach/Roßbach einige Sitzer aus und musste sich so sehr klar geschlagen geben.

St. Johann/W. – Waldzell 0:1 (0:1)

Auf beiden Seiten fehlten einige Stammkräfte. Waldzell ging nach einem Freistoß von Schwendmaier in Führung. Saiga Hans war in der Folge feldüberlegen, konnte daraus aber kein Kapital schlagen, weil die letzte Effizienz fehlte und der Krämer-Elf zudem in der Schlussminute ein klarer Elfmeter vorenthalten wurde.

Schildorn – Pattigham/Pramet 0:1 (0:1)

Nach zwei Böcken in der Verteidigung von Schildorn hätte Pattigham schon 0:2 führen können, doch nach dem 0:1 von Gashi vergaben die Gäste einen Elfmeter. Im Anschluss daran war Schildorn feldüberlegen, beste Möglichkeiten wurden jedoch vergeben, sodass es bei der knappen Niederlage blieb.

Antiesenhofen/Ort – Riegerting 1:0 (1:0)

Die Heimelf fand in der ersten Hälfte ein Chancenplus vor und lag nach einem Abstauber von Siegfried Krieg verdient in Führung. In der zweiten Hälfte wurde die Führung eher verwaltet, die widrigen äußeren Bedingungen am tiefen Rasen ließen aber auch keinen fußballerischen Leckerbissen zu.

Aurolzmünster – Reichersberg 2:1 (1:1)

Die Münsterer hatten über die gesamte Spielzeit eindeutig mehr Spielanteile und lagen nach einem hohen Ball in den Strafraum, den Penninger schließlich ins Tor bugsierte, verdient in Führung. Die Gäste glichen jedoch nach einem Stanglpass auf Ramadani kurz vor der Pause aus. Nach einem Freistoß von der Seite drückte Suljkanovic den Ball zur erneuten Führung über die Linie. In der Folge hätte Aurolzmünster den Sack zu machen müssen, doch „Sitzer“ um „Sitzer“ wurden vergeben.

Aspach/Wildenau – Mettmach 2:3 (2:2)

In einem hitzigen Derby mit vielen gelben Karten ging die Heimelf zunächst in Führung, doch die Gäste konnten das Spiel dank eines Kopfballs von Cihlar und einem Treffer von Krautgartner nach toller Kombination drehen. Noch vor der Pause traf jedoch Walzinger per Elfmeter zum Ausgleich. In der zweiten Hälfte musste dann Matthias Spiessberger nach einer Ampelkarte vorzeitig duschen gehen und Mettmach nutzte in der Schlussphase die numerische Überlegenheit aus, indem Janus mit einem wunderschönen Treffer den Mettmacher Sieg fixierte.

