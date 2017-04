Mit Kensy kam Erfolg

MARCHTRENK. SC Marchtrenk siegte beim Debüt des Neo-Trainers 3:1 gegen Neumarkt.

Ein Training reichte Adam Kensy, damit der krisengebeutelte SC Marchtrenk wieder gewinnen konnte. Bild: Foto Lui

Direkt nach der 0:7-Schlappe hatte Markus Waldl in der Vorwoche sein Traineramt beim SC Marchtrenk zurückgelegt. Beim 3:1 in der Landesliga West gegen Neumarkt saß mit Adam Kensy bereits ein prominenter Nachfolger auf der Bank. Und tatsächlich kehrte mit dem früheren Blau-Weiß-Linz- und LASK-Coach der Erfolg zurück. "Die Mannschaft ist aufgestanden, hat nach dem Rückstand das Spiel gewinnen können", sagt Kensy, der aber schon volle Konzentration auf das nächste Spiel in Eferding fordert. Auch Lokalrivale Viktoria konnte trotz intensiver Cup-Woche (1:3 Niederlage bei WSC/Hertha) drei Zähler einfahren. "Das Spiel in Friedburg war das dritte innerhalb von neun Tagen. Dennoch konnten wir glücklich mit 3:2 gewinnen", sagte Sektionsleiter Andreas Mühlberger.

Nach dem Cup-Schlager gegen den OÖ-Ligist St. Marienkirchen, in dem man nach 120 Minuten ein 4:4 erkämpfte, am Ende aber 3:5 im Elfmeterschießen unterlag, waren den Pettenbachern die Pokal-Strapazen hingegen noch anzumerken. Durch das 1:1 der Almtaler gegen Altheim übernahm Andorf (5:3 gegen Eferding) im Westen wieder die Tabellenführung. Die zweite Niederlage in Serie kassierte Schwanenstadt. Beim 0:3 in Bad Wimsbach ärgerte sich Manager Helmut Nussbaumer über Torhüter Robert Bikic: "Das zweite Gegentor war ein haltbarer Freistoß." Doppelt bitter: Stefan Sammer fiel bei Schwanenstadt mit Verdacht auf Handbruch aus.

Auch im Osten schlug der Verletzungsteufel zu. Sierning-Spieler Alem Pasic musste im Spiel gegen Pregarten (0:0) wegen eines Cuts und einer Jochbeinverletzung mit der Rettung ins LKH Steyr gebracht werden.

