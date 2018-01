Meister übernimmt Schwanenstadt

SCHWANENSTADT. Der Landesliga-West-Klub präsentierte den neuen Trainer.

Karl Meister übernimmt Schwanenstadt. Bild: Furtner

Mit jungem Trainer startete der Schwanenstadt in die Saison. Nach etwas holprigem Start trennte man sich aber schon nach wenigen Runden von Andreas Feichtinger, der auch schon als Spieler für die Schwanenstädter tätig war. Interimistisch übernahm der sportliche Leiter Helmut Nussbaumer für die Herbstsaison und konnte die Mannschaft im Tabellenmittelfeld auf Rang acht übergeben.

Die Winterpause wurde für intensive Gespräche mit Trainerkandidaten genutzt und seit gestern ist der neue Übungsleiter gefunden. „Wir haben einen Mann mit Erfahrung gesucht, der Ruhe reinbringt und uns in der derzeitigen Situation helfen kann“, ist Nussbaumer von Meister überzeugt.

„Fußball bewegt mich einfach“



Dieser hat auch nicht lange überlegen oder vom Verein erst überzeugt werden müssen. „Ich arbeite gerne mit jungen Spieler und bin überzeugt in Schwanenstadt die Voraussetzungen vorzufinden, um meine Philosophie umzusetzen“, erklärt der neue Trainer. „Ziele gibt es bei einem Verein natürlich immer, aber am Wichtigsten ist mir den Spielern beizubringen, den Spaß am Fußball nicht zu verlieren“, erklärte der Routinier auf der Trainerbank. Er hat genaue Vorstellungen, wie er den Verein nach vorne bringen will: „Einmal gelingt es besser, einmal nicht so gut. Aber Fußball bewegt mich einfach und ich freue mich auf die neue Aufgabe.“

