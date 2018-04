Mehr als 150 Talente in Attnang

ATTNANG-PUCHHEIM. FC Attnang aus der 1. Klasse Süd siegte bei Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl".

Sparkasse OÖ-Filialleiter Daniel Ahammer überreichte dem Gewinner-Verein 15 neue Trikots und einen Matchball. Bild: Mewa

„Der Spaß am Fußball und an der Bewegung steht bei uns im Vordergrund“, sagt Hans-Peter Scherndl, einer der Nachwuchstrainer des FC Attnang. Der Verein aus der 1. Klasse Süd siegte beim Nachwuchsgewinnspiel „Immer ein Leiberl“ von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA – sicherte sich 15 neue Trikots und einen Matchball.

"Es war unser erster Sieg bei Immer ein Leiberl. Wir freuen uns riesig", sagt Scherndl. Der Klub kann den Trikotsatz gut gebrauchen: Mehr als 150 Kinder laufen in sieben Nachwuchsmannschaften dem runden Leder nach. Auch abseits des Liga-Betriebs dreht sich im Jugendbereich von Attnang alles um Fußball: Im Juni spielen die ganz Kleinen bei der Familienbund-Kids-WM in Pichling mit, die U12-Mannschaft besuchte zuletzt die Bayern-Trophy in München.

