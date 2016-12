Mayrleb-Wechsel zu OÖ-Ligist Oedt ist fix

STADL-PAURA. Umbruch: Neben Erfolgscoach verlassen auch drei Spieler Stadl-Paura, Renner wird neuer Trainer.

Mayrleb Bild: (Hörm)

Bei Fußball-Regionalligist Stadl-Paura wird im Winter der Sparstift angesetzt. Nach Platz vier in der Herbstsaison überlegte der Klub lange ein Lizenzansuchen für die Erste Liga – jetzt ist fix: Der Verein verzichtet darauf, könnte in der kommenden Saison, wenn die neue Bundesliga-Reform in Kraft tritt, einen neuen Anlauf nehmen. "Es wäre Geldvernichtung", sagt Stadl-Paura-Sportchef Johann Stöttinger.

Mit dem Lizenz-Verzicht ist auch die Zukunft von Erfolgstrainer Christian Mayrleb geklärt. Der 44-Jährige bekommt die Freigabe, darf – wie bereits vor Tagen exklusiv berichtet – im Winter zu OÖ-Ligist Oedt wechseln. Damit ist das Duo Mayrleb und Franz Grad – beide kennen sich aus den goldenen Pasching-Zeiten – wieder vereint. "In Oedt hat Christian jetzt ganz andere Möglichkeiten. Diesen Schritt wollten wir ihm nicht verbauen", sagt Stöttinger.

Drei Spieler werden Mayrleb zu seiner neuen Aufgabe folgen: Bojan Mustecic sowie die Rumänen Florin Anitoiu und Sorin Ciobanu werden ebenfalls zu Oedt transferiert. Andere Kicker stehen beim Regionalligisten – bei dem mit Ex-Wels-Trainer Erich Renner der neue Coach schon feststeht – vor dem Absprung: Robert Pervan liebäugelt mit einem England-Transfer, Kevin Hinterberger könnte bei Bundesligist Mattersburg landen.

