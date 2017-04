Marchtrenk: Zwei Welten

MARCHTRENK. Stadtrivalen: Viktoria ist im Aufwind, beim SC trat nach 0:7 Trainer zurück.

Der SC Marchtrenk um Routinier Kiril Chokchev kam in Esternberg mit 0:7 unter die Räder. Bild: Pirkes

"Es ist eine echte Seuchen-Saison. Am Wochenende haben wir wieder eine katastrophale Leistung abgeliefert", war Markus Waldl enttäuscht. Weshalb der 44-Jährige ein Zeichen setzte – seine Kicker noch am Spielfeld nach dem 0:7-Debakel seines Klubs SC Marchtrenk bei Esternberg über seinen Rücktritt informierte. "Ich musste jetzt die Notbremse ziehen. Vielleicht bekommen sie mit einem neuen Trainer noch die Kurve", sagt der scheidende Coach. Nach dem Abstieg aus der OÖ-Liga kämpft der SC auch eine Leistungsstufe darunter ums sportliche Überleben – rutschte mit der Niederlage sogar auf einen Abstiegsplatz.

Ganz anders verläuft die Saison bisher beim Lokalrivalen Viktoria. Mit einem 4:2-Erfolg über Spitzenreiter Schwanenstadt geht der Erfolgslauf munter weiter. In der Rückrunde musste man bisher nur in Pettenbach Federn lassen, die drei restlichen Partien konnten alle gewonnen werden. Nur in der Anfangsphase tat sich die Viktoria am Samstag schwer. "Die erste Viertelstunde hatten wir etwas Glück, aber im Endeffekt hätten wir sogar höher gewinnen können", sagte Viktorias Sektionsleiter Andreas Mühlberger. Das große Ziel, die Saison vor dem SC abzuschließen, ist greifbar nahe. "Wir wollen aber natürlich nicht, dass der Lokalrivale absteigt. Auch im Hinblick auf die Derbys." Als Grund für den aktuellen Erfolgslauf sieht Mühlberger die akribische Vorbereitung. "Trainer Dominik Hamader analysiert jeden Gegner ganz genau, das ist für die junge Mannschaft sehr wichtig." Am Dienstag kommt es für die Viktoria zum nächsten Highlight: Im Viertelfinale des Baunti Landescups gastiert man bei OÖ-Ligist Hertha Wels. Kann eine ähnliche Leistung wie gegen Schwanenstadt abgerufen werden, ist eine Sensation nicht unmöglich.

