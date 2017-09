Mädchen als "Junge Kerle"

LINZ. Die Kleinmünchnerinnen nehmen es wieder mit den Burschen auf.

Die Mädchen aus Kleinmünchen Bild: privat

Es war ein ambitioniertes Experiment, als sich Oberösterreichs Frauen-Fußball-Hochburg vor sechs Jahren entschied, eine reine Mädchen-Mannschaft in der U12-Meisterschaft gegen gemischte beziehungsweise reine Burschen-Mannschaften antreten zu lassen. Nach anfänglichen Problemen zeigten dann aber die Kleinmünchnerinnen recht schnell, dass aus Mädchen auf dem Fußball-Platz junge "Kerle" sein können. Am kommenden Samstag (11 Uhr) nimmt es die nächste U12-Auswahl aus Kleinmünchen auf eigener Anlage in die Meisterschaft der Nachwuchsgruppe H (Region Ost-U11 – Gruppe D) mit den "gemischten" Burschenteams von Dionysen/Traun, Blau-Weiß Linz B, Hörsching, Ansfelden und Neue Heimat auf.

"Weil es keine "reinen" Mädchenmannschaften in Oberösterreich gab, unsere Mädels aber fleißig trainierten und Spielpraxis sammeln wollten, entschlossen wir uns nach Rücksprache mit den Eltern zur Teilnahme an einer Burschenliga", erinnert sich Union Kleinmünchens Sektionsleiterin Andrea Binder an die Anfänge des Projekts "Burschenliga". Im Oktober 2014 überraschte das reine Mädchenteam schließlich in seiner dritten Saison das Burschenteam des SC Ernsthofen mit einem 2:1-Sieg. Damit war der Bann gebrochen. Bis September 2017 schafften die U12- und U15- Girls nicht weniger als dreizehn volle Erfolge.

