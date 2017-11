Lupenreiner Hattrick im Lokal-Derby

HANDENBERG. 1. Klasse Süd-West: Handenbergs Alexandru Leucuta schoss gegen Gilgenberg alle drei Tore.

Handenberg (li.) behielt Oberhand Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Groß war die Freude im Vorjahr, als nach dem Aufstieg von Handenberg das Derby gegen Nachbarort Gilgenberg erstmals nach langer Zeit wieder steigen konnte. Im ersten Saisonduell der neuen Spielzeit setzten sich die Gastgeber im "OÖN-Spiel der Woche" in der 1. Klasse Süd-West vor 200 Zusehern gegen Gilgenberg mit 3:2 durch.

Matchwinner war der Rumäne Dan Alexandru Leucuta, der gleich in der ersten Minute zur frühen Führung der Handenberger traf. "Er ist ein wirklicher Glücksgriff für uns", schwärmt Handenberg-Trainer Gerald Probst vom 30-Jährigen, der über Umwege im Sommer in Handenberg gelandet ist.

Nachdem Alexandru sogar drei Einsätze in der ersten rumänischen Liga zu Buche stehen hat und auch in Ungarn aktiv war, sicherte sich Landesligist Schalchen die Dienste des Angreifers. Probst: "Dort wurde er aber sofort nach Uttendorf verliehen, konnte sich dann auch nach der Rückkehr nicht wirklich durchsetzen." Bei Handenberg wagte der Routinier im Sommer einen Neuanfang – mit zwölf Saisontoren gibt er den Innviertlern das in ihn gesetzte Vertrauen zurück. Gegen Gilgenberg glänzte Leucuta durch einen lupenreinen Hattrick (1., 12., 44.) und brachte so schon in der ersten Halbzeit eine Vorentscheidung.

Die Gäste kamen zwar im zweiten Durchgang noch auf 2:3 heran – ein Punkt schaute aber nicht mehr heraus. "Die erste Halbzeit haben wir leider total verschlafen", hadert Gilgenberg-Coach Johann Grömer. Auch, weil Leucuta einen Glanztag erwischte...

