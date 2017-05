Lugonja: "Die schönsten Minuten meines Lebens"

SALZBURG. Der 18-jährige Welser war bei Salzburgs Final-Erfolg in der Youth League auf dem Platz.

Bojan Lugonja jubelte über den großen Erfolg. Bild: GEPA pictures

Im Herbst hießen seine Gegner noch Union Gurten oder SC Copacabana Kalsdorf – in den jüngsten Wochen nahm es Bojan Lugonja mit Barcelona oder Benfica Lissabon auf. Der 18-jährige Welser war Teil des rot-weiß-roten Fußballmärchens, das in der Vorwoche seinen Höhepunkt erreichte: Die U19 von Red Bull Salzburg hat die UEFA Youth League, die Champions League der Nachwuchsmannschaften, gewonnen. Mit dem 2:1-Finalerfolg gegen Benfica Lissabon traten die Salzburger die Nachfolge ganz großer Namen an. Den Wettbewerb, der seit 2013 ausgetragen wird, gewannen bisher nur der FC Barcelona und zweimal der FC Chelsea. Jetzt also RB: Es war der erste Titel in einem europäischen Wettbewerb für eine österreichische Mannschaft.

Einer, der die begehrte Trophäe in die Höhe stemmen durfte, war auch Lugonja. "Es waren die schönsten Minuten meines Lebens", sagte Lugonja, der im Halbfinale gegen Barcelona (2:1) und im Endspiel gegen Benfica zu Kurzeinsätzen kam. Sein Aufstieg ging rasant nach oben: Im Sommer des Vorjahres durfte der Absolvent der Linzer Fußballakademie bei Regionalligist Pasching/LASK erstmals Luft im Erwachsenenbereich schnuppern, im Winter folgte der nächste Karriereschritt zu Zweitligist Liefering. "In Salzburg findet man im neuen Trainingszentrum die besten Bedingungen vor. Alleine das Internat ist wie ein Hotel. Ich will es hier Schritt für Schritt in die Bundesliga schaffen." Der kompromisslose Verteidiger, der von Weggefährten mit Emanuel Pogatetz verglichen wird, ist am besten Weg dazu: In der Ersten Liga kam er für Liefering bereits zu zwei Einsätzen von Beginn weg – demnächst soll das OÖ-Talent bei Red Bull einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag unterschreiben.

Mattighofen ist stolz

Neben Lugonja, Co-Trainer Rene Maric und Mittelfeld-Ass Xaver Schlager gibt es mit Alexander Burgstaller einen weiteren Oberösterreicher. Während der Linzer Schlager (19), der seine ersten Versuche mit dem runden Leder beim SC St. Valentin machte, bereits fixer Teil der Bullen-Kampfmannschaft ist, ist der 17-jährige Linksverteidiger Burgstaller vorerst noch im U18-Team der Salzburger Akademie aktiv. "Das macht uns mächtig stolz. Sein großes Talent konnte man bereits damals erahnen. Im Nachwuchs war auch sein Vater Trainer bei uns, der ihn sehr unterstützt hat", erinnert sich mit Christian Kaiser der Obmann von Burgstallers Jugend-Verein Mattighofen.

