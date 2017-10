Lösen Fusionen Probleme?

LINZ. Im Frauen-Unterhaus gibt es insgesamt fünf Spielgemeinschaften.

Egal ob Antiesenhofen/Weilbach, Dorf/Andorf, Hagenberg/Schweinbach, FC Wels und WSC/Hertha Wels oder Wolfern/Stadl-Paura – sie alle bauen im Frauen-Unterhaus auf Spielgemeinschaften. Aber lösen solche Fusionen wirklich die Probleme der Vereine? "Nicht nur um die Auflösung eines Frauenteams mit zu dünner Personaldecke zu verhindern, sondern auch zur Qualitätssteigerung werden Spielgemeinschaften eingegangen", erklärt Jürgen Tröscher – Sportchef von OÖ-Ligist SPG Wolfern/Stadl-Paura – den neuerlichen Zusammenschluss mit einem Verein. Nach Beendigung des Doppelpasses mit Flo Soccer Linz wurde im diesjährigen Sommer ein neuer Verein als Partner ausgewählt. Dafür nehmen die Klubs sogar die Herausforderung der Distanz von 60 Kilometern in Kauf.

Happy End in Wels

"Zwei Trainingsplätze machen es möglich, dass wir mit 30 Spielerinnen zwei Mal in der Woche auf einem gesamten Feld trainieren können. Zwei Trainingshallen, mehr Hilfsschiedsrichter oder mehr Sponsoren sind weitere Vorteile", sieht Fabian Sailer – Meistertrainer von Hagenberg/Schweinbach – nur Positives an Spielgemeinschaften. Eine kuriose Zusammenarbeit gibt es in Wels: Was im Welser Männerfußball ein Ding der Unmöglichkeit wäre, ist bei den Frauen seit einem Jahr nämlich Realität: WSC/Hertha Wels nahm im Sommer 2016 die Spielerinnen des Stadtrivalen FC nach deren Ausschluss von ihrem Stammverein mit offenen Armen auf. Gemeinsam bieten sie den Teams in der OÖ-Frauenliga die Stirn. "Wir genießen bei dieser speziellen Sportgemeinschaft tolle Unterstützung wie eine eigene Kabine oder die unkomplizierte Benützung der Trainingsplätze", sagt Trainer Josef Zarazik.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema