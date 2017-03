Linzer Fußball-Ehe droht die Scheidung

LINZ. "Aus zwei mach eins" lautete die Erfolgsformel der beiden Klubs Stahl Linz und Westbahn Linz im Sommer 2016. Die Lokalrivalen aus der 2. Klasse Mitte gingen vor Beginn dieser Saison in Form einer Spielgemeinschaft eine Fußball-Ehe ein – und wollten so gemeinsam die Kräfte bündeln.

Bei der SPG Stahl Westbahn wird gerade mehr gestritten als gejubelt. (Lui) Bild: Foto Lui

Ein halbes Jahr später ist aber keine Spur mehr von Zusammenarbeit zu merken. "Eigentlich hätte es eine Win-win-Situation für beide Vereine sein sollen. Wir waren ziemlich naiv, dass wir dem zugestimmt haben", sagt mit Manfred Wolfsegger der Obmann von Stahl Linz.

Während Westbahn der Fußball-Ehe eine Heimat bot, stellte Stahl den Großteil des Kaders bereit. Geendet hat alles aber in einer Schlammschlacht auf Funktionärsebene zwischen den beiden Klubs. Wolfsegger: "Westbahn hatte von Anfang an die Strategie, die Macht in der Spielgemeinschaft zu erlangen und unseren Verein auszulöschen. Erst vor einer Woche sagte mir ein Westbahn-Funktionär, dass wir im Frühjahr nichts mehr zu sagen haben." Westbahn-Sportchef Franz Wolmuth dementiert: "Wir gehen vor Gericht, weil Stahl nicht mehr zahlungswürdig ist." Der Konter von Wolfsegger: "Vertraglich wurde auch nichts vereinbart."

Für die Stahl-Fraktion gibt es jetzt keinen Ausweg mehr: "Wir müssen die Situation bis Sommer noch irgendwie meistern und wollen dann wieder eigenständig sein."

An ein Spieler-Problem glaubt Wolfsegger dann nicht: "Wir werden nicht oben mitspielen können, aber es werden sicher genug Spieler den Weg mit uns gehen."

Zöhrdorf als neue Heimat?

Ab der kommenden Saison soll die Anlage in Zöhrdorf die neue Stahl-Heimat werden – vorerst sitzt man aber noch mit dem verfeindeten Partner-Klub in einem Boot. Beim gestrigen abgesagten Frühjahrsauftakt der Spielgemeinschaft bei St. Martin/Traun hätten die "Aussortierten" um Stahl-Obmann Wolfsegger einen stillen Protest geplant gehabt ...

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 / 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema