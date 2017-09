Liga-Neulinge trumpfen auf

LINZ. Im Westen liegen mit Vorchdorf und Mondsee zwei Aufsteiger ganz vorne.

Die Vorchdorfer um Mittelfeldmotor Niki Kronberger feierten den nächsten Sieg. Bild: Askö Vorchdorf/Seiringer

Als einzige Mannschaft der Landesliga Ost hat Topfavorit Bad Schallerbach mit drei Siegen in drei Spielen noch eine blütenweiße Weste. Schon nach acht Minuten hatte Torjäger Miliam Guerrib beim 5:0 gegen Aufsteiger St. Ulrich einen Freistoß verwertet – und ließ bis zur Pause zwei weitere Tore zum lupenreinen Hattrick folgen. Auch der zweite OÖ-Liga-Absteiger St. Martin agierte beim 4:0 gegen Dietach souverän. "Nach drei Spielen in dieser Woche war vor allem die kämpferische Leistung bemerkenswert", sagte St.-Martin-Trainer Josef Ganser. Im Tabellenkeller konnte Aufsteiger Lembach mit dem 2:2 gegen Katsdorf seinen ersten Punkt in der Landesliga einfahren.

Im Westen sind es weiterhin die sensationellen Aufsteiger, die den Takt vorgeben. Vorchdorf konnte einen knappen 3:2-Heimsieg gegen Schärding einfahren – ist als einzige Mannschaft noch ohne Punktverlust. "Wir hatten im Sommer kaum Änderungen und sind eine eingespielte Mannschaft, die hochmotiviert und diszipliniert an die Sache herangeht", versuchte Trainer Amir Topalovic die gute Form zu erklären. Auch der zweite Aufsteiger Mondsee ist nach dem 1:1 gegen Utzenaich noch ungeschlagen.

Altheim kassierte ohne seinen prominenten Torhüter Hans-Peter Berger gegen Schwanenstadt eine klare 0:3-Niederlage. Der 35-Jährige war mit dem ÖFB-U17-Team als Tormanntrainer in Osttirol unterwegs. "Das war vor seiner Verpflichtung so ausgemacht", erklärte Altheim-Sportchef Mario Rautner.

