Leipziger Pressing-Maschinen als Vorbilder

DORF AN DER PRAM. Bezirksligist Union Dorf an der Pram siegte beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl".

Sparkasse OÖ-Filialleiter Daniel Strasser überreichte in Dorf an der Pram die 15 neuen Trikots und einen Matchball. Bild: Mewa

Die Red-Bull-Vereine in Salzburg und Leipzig brillierten in den vergangenen Jahren mit Powerfußball. Auch dank einer bekannten Spielidee in perfekter Ausführung: dem Pressing. Dieser modernen Spielweise nehmen sich auch immer mehr Unterhaus-Vereine an – wie etwa Dorf an der Pram in der Bezirksliga West.

Der 30-jährige Reinhard Furtner, der zuletzt in der Akademie Ried tätig war, startete im Sommer in Dorf seine Trainer-Karriere im Kampfmannschaftsbereich. Und ließ die Innviertler auf den Pressing-Zug aufspringen.

"Wir wollen modernen Fußball spielen. Die Umstellung auf das neue System braucht aber noch etwas Zeit", sagt Dorf-Nachwuchsleiter Philipp Gadermayr. Am Wochenende siegte seine Mannschaft dank eines Freistoßtreffers von Dominik Gehmaier in Ranshofen 1:0.

Sieg bei "Immer ein Leiberl"

Ebenfalls erfolgreich war der Verein beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl" von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA: Der Klub sicherte sich mit dem Voting-Erfolg auf nachrichten.at 15 neue Trikots und einen Matchball. Über diesen Trikotsatz darf sich der im Sommer neu eingeführte Bambini-Kindergarten freuen – bei Dorf denkt man eben nicht nur bei der Kampfmannschaft modern, sondern auch im Jugendbereich ...

