Laufintensives Wochenende für Oliver Drachta

LINZ. Linzer FIFA-Referee pfiff am Samstag Bundesliga-Partie, gestern lief er beim Marathon mit.

Oliver Drachta im Arbeitseinsatz Bild: WEIHBOLD

Eines war der Linzer Oliver Drachta am vergangenen Wochenende bestimmt: ein echter Kilometerfresser.

Am Samstag hatte der FIFA-Referee die Partie in der Fußball-Bundesliga zwischen Admira Wacker und Mattersburg geleitet, gestern ging er beim Marathon in Linz an den Start. Im OÖN-Interview spricht der 39-jährige Sportwissenschafter über das Marathon-Event in Linz, sein Lauf-Hobby und die ideale Marathon-Vorbereitung.

OÖNachrichten: Am Samstag standen Sie als Bundesliga-Schiedsrichter auf dem Platz, gestern waren Sie im Marathon-Einsatz. Sie scheinen eine gute Ausdauer zu haben?

Oliver Drachta: (lacht) Das kann man so sagen. Ich mache auch wegen meines Hauptjobs als Sportmediziner viel Sport, gehe gerne laufen.

Als Referee haben Sie am Samstag 12 Kilometer abgespult. Eine Marathon-Vorbereitung sieht anders aus, oder?

Ja, normal sollte man einen Tag vor dem Wettkampf nur noch eine lockere Einheit einlegen. Zwei Tage davor sollte man dafür einen Lauf im Wettkampftempo probieren. Danach stehen Erholung, Massagen oder Pasta im Vordergrund.

Sie haben sicher ein paar Tricks angewandt, um gestern voll fit zu sein...

Naja, ich laufe ja auch nur den Halbmarathon. Der Marathon wäre mir zu intensiv. Außerdem schaue ich ja nicht auf die Zeit. Ich laufe mit, weil ich bei diesem Event gerne dabei bin.

Ein Event, das Sie schon länger beschäftigt, oder?

Ja, mit meinem sportmedizinischen Institut "shape4you" habe ich einige Hobby-Athleten bereits seit Dezember darauf vorbereitet. Ich bin in der Nachbesprechung gespannt, wie sie abgeschnitten haben.

Würden Sie das Absolvieren eines Marathons eigentlich auch Fußballern ans Herz legen?

Die volle Distanz würde ich nicht empfehlen. Aber der Halbmarathon ist für einen Kicker sicher ohne große Mühen zu schaffen.

