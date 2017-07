LASK Juniors OÖ: Neuer Name, altes Konzept

REGIONALLIGA-SAISONVORSCHAU: Das Amateurteam der Schwarz-Weißen startet mit einer blutjungen Mannschaft in die neue Regionalliga-Spielzeit.

Marko Raguz schaffte zuletzt den Sprung vom Regionalliga-Team zu den Profis. Bild: Gepa

Wer wird der nächste schwarz-weiße Shootingstar? Das Amateurteam von Bundesliga-Aufsteiger LASK fungierte zuletzt als wahre Talentefabrik. Die beiden 19-jährigen Marko Raguz und Dominik Reiter schafften in der Vorsaison von der Regionalliga-Mannschaft den Sprung zu den Profis. Maximilian Ullmann, Lukas Grgic oder Felix Luckeneder machten davor diesen Weg. Mit Stefan Hager (Wiener Neustadt), Thomas Mayer und Kennedy Boateng (Ried), Bojan Lugonja (Liefering), Felipe Dorta (Wacker Innsbruck) oder Tobias Pellegrini (Blau-Weiß Linz) schafften weitere den Sprung in den Profi-Bereich - um nur wenige Beispiele zu nennen. "Wir haben in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet. Man muss den jungen Kickern aber Zeit lassen. Es wäre nicht gut, der neuen Generation jetzt schon Druck zu machen. Außerdem ist der Schritt in die Bundesliga noch einmal schwieriger, als jener in die Erste Liga", sagt LASK Juniors OÖ-Coach Ronald Brunmayr.

Eines ist aber klar: Das Drittliga-Team des LASK wird dieser Philosophie weiter treu bleiben. In der neuen Regionalliga-Spielzeit wird die Brunmayr-Elf abermals ein komplett neues Gesicht zeigen. "Wir haben das Team wieder stark verjüngt, wollen Spieler für oben entwickeln und nichts mit dem Abstieg zu tun haben." Die Ligen-Reform im nächsten Jahr spielt den Jung-Athletikern dabei in die Karten. Brunmayr: "Ich gehe davon aus, dass in der kommenden Saison nur eine Mannschaft aus der Regionalliga absteigen wird." Um den bereits erfahrenen Stürmer Valentin Grubeck (22/kam von Austria Lustenau) wird ein Team aufgebaut. Neben zahlreichen neuen Spielern aus der Linzer Fußballakademie, die bereits im Frühjahr Drittliga-Luft schnupperten, wurden auch extern Talente dazugeholt. Alexander Burgstaller kam aus Salzburg, Steven Rinic von Altach und Albin Ramadani von OÖ-Rivale Ried.

Nicht nur die Mannschaft wurde verändert, auch der Vereinsname ist mit LASK Juniors OÖ neu. "Wir haben gezeigt, dass die Verbindung zwischen Profis und zweiter Mannschaft schon sehr gut funktioniert. Mit unserer Neuausrichtung soll sich das auch in den Nachwuchsbereich nach unten durchschlagen."



OÖN-Prognose:

Wie bei Amateur-Mannschaften üblich, geht es auch beim zweiten Team des LASK vorrangig um die Entwicklung der jungen Talente. Die Athletiker hegen keine Aufstiegsambitionen, die Brunmayr-Mannschaft ist trotz ihres jungen Durchschnittsalter aber in der Lage, um einen gesicherten Mittelfeldplatz mitzuspielen. Der Start wird aber noch zur Eingewöhnung dienen und darf bei schwächeren Leistungen nicht überbewertet werden: Viele Youngsters stehen vor ihrer ersten echten Saison im Erwachsenenbereich.



Transfers:

Zugänge: Valentin Grubeck (Austria Lustenau), Alexander Burgstaller (Red Bull Salzburg Nachwuchs), Steven Rinic (Altach), Albin Ramadani (Ried)

Abgänge: Niklas Kölbl (ATSV Stadl-Paura), Teodor Brankovic und Dejan Misic (beide Oedt), Nenad Licinar (Wallern), Bünyamin Karatas, Julian Gaisbauer, Marcel Probst



Die Wunschelf:

N. Schmid; A. Burgstaller, Celic, Bumberger, D. Schmid; Ramadani, Kvesa, Huskic, Rivic; Grubeck, Schmiedl.



Testspiele:

Stein (1O) – LASK Juniors OÖ 2:6

LASK Juniors OÖ - Donau Linz (OÖL) 10:0

Freitag, 14. Juli, 18 Uhr: Austria-Amateure - LASK Juniors OÖ



Meisterschaftsstart:

Samstag, 22. Juli, 19 Uhr: Bad Gleichenberg – LASK Juniors OÖ

