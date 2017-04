Kräftiges Lebenszeichen der Nachzügler

LINZ. Regionalliga: Die Renner-Elf trifft im Schlager der Runde heute auf Lafnitz

Der Abstiegskampf in der Fußball-OÖ-Liga spitzt sich zu. Das liegt daran, dass zwei Nachzügler gestern ein kräftiges Lebenszeichen gegeben haben. WSC/Hertha Wels durfte sich beim spektakulären 3:2 in Gmunden auf seine Torjäger Durkovic (2) und Lenz (1 strittiger Elfmeter) stützen, der Tabellen-Vorletzte Bad Schallerbach schaffte durch ein 2:1 bei Donau Linz den Anschluss. Einen Favoritensieg sahen 700 Fans in Wallern, wo sich die Gastgeber im Derby gegen St. Marienkirchen 2:0 durchsetzten. Bad Ischl braucht auch Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Heute (16.30 Uhr) gegen Edelweiß Linz will das Team aus dem Salzkammergut zum dritten Mal in Serie ungeschlagen bleiben.

In der Regionalliga Mitte ist der ATSV Stadl-Paura mit sieben Punkten aus drei Spielen die große Überraschung im Frühjahr. Nach dem Umbruch und den vielen Abgängen im Winter hätte niemand der Mannschaft von Trainer Erich Renner diesen Traumstart zugetraut. Heute trifft man im großen Schlager der Runde daheim (17 Uhr) auf Verfolger Lafnitz. Mit einem Sieg wäre Stadl-Paura nur noch einen Punkt vom Spitzen-Duo Hartberg/Gleisdorf entfernt. Renner kennt das Erfolgsgeheimnis: "Es ist die Mannschaft. Die Burschen ziehen hervorragend mit. Der Umbau war auch eine Art Neustart. Da haben alle Spieler Charakter gezeigt."

Vorwärts hat einmal mehr den Ruf als Torfabrik bestätigt – 4:1 gegen Allerheiligen mit einem "Doppelpack" von Efendioglu. Blendend läuft’s weiterhin auch für St. Florian: Mit dem 3:1 bei Austria Klagenfurt feierten die "Sängerknaben" den 6. Erfolg in Serie.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 x 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema